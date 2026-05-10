Желтый Bumpside с историей и мощным мотором - как классика Ford меняет взгляд на пикапы

Ford F-100 1972: рестомод с патиной и V8, который удивляет Phoenix

Fat Fender Garage создали уникальный рестомод на базе Ford F-100 1972 года, сохранив оригинальную патину и добавив современное шасси и мощный V8. Этот проект демонстрирует, как классика может конкурировать с новыми моделями, оставаясь актуальной и в 2026 году.

В 2026 году интерес к классическим американским пикапам не ослабевает, и Ford F-100 1972 года от Fat Fender Garage - яркое тому подтверждение. Этот рестомод сразу обращает на себя внимание необычным сочетанием: оригинальная желтая патина, собранная за 55 лет, и современные технические решения делают машину заметной на улицах Феникса. В эпоху, когда новые автомобили становятся все более похожими друг на друга, подобные проекты возвращают индивидуальность и характер на дорогах.

Fat Fender Garage подошли к созданию этого F-100 с особым вниманием к деталям. Кузов сохранил свой исторический окрас, который закрепил за собой уникальный шарм. Но под этим видом скрывается совершенно новый корпус Fat Fender Sport, благодаря этому пикап получил заниженную посадку и уверенную управляемость. На колесах — массивные Klassen ID, подчеркивающий спортивные настрой машины. Интерьер салона оформлен в гармоничных цветах, перекликающихся с экстерьером, что создает цельный образ.

Главная техническая изюминка - двигатель Gen 3 Coyote V8 объемом 5,0 литра, выдающий около 500 лошадиных сил. В паре с современной 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой от Ford Mustang GT этот мотор превращает классический пикап в конкурентную современную модель. По словам специалистов Fat Fender Garage, при создании этого рестомода не было ни одного компромисса.

Интересно, что на фоне растущей популярности новых моделей Ford, таких как Maverick, Ranger и F-150, классические пикапы не требуют своей привлекательности. Например, Ford Maverick 2026 года стартует с гибридным мотором и ценой от 26 771 доллара, Ranger — от 33 350 долларов. Флагманская линейка F-Series по-прежнему остается самой востребованной в США, учитывая широкий выбор моделей, знаменитого Raptor R с 720 л.с.

Впрочем, несмотря на все преимущества современных технологий, именно такие проекты, как этот F-100 от Fat Fender Garage, напоминают, почему классика остается вне времени. Они не только украшают городские улицы, но и становятся частью автомобильной культуры, объединяя поколения автолюбителей.