Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

12 февраля 2026, 06:00

Ford F-100 Bumpside: как культовый пикап стал звездой шоу и символом эпохи

Почему старый американский пикап Ford F-100 снова оказался в центре внимания на крупнейшем мировом событии

Легендарный Ford F-100 Bumpside неожиданно оказался в центре внимания на Супербоуле LX, когда на его крыше выступал Bad Bunny. Почему именно этот пикап стал символом перемен и что скрывается за его популярностью сегодня - разбираемся в деталях.

Когда на Супербоуле LX весь мир наблюдал за выступлением Bad Bunny, многие автолюбители обратили внимание не только на артиста, но и на необычный объект, ставший частью выступления. На сцене, прямо под ногами звезды, появился классический Ford F-100 Bumpside конца 60-х - пикап, который когда-то считался воплощением американской мечты.

Этот момент стал символичным: автомобиль, который был доступен массовому классу, внезапно появился на главной сцене мира. Ford F-100 Bumpside, некогда рекламируемый как будущее американских пикапов, сегодня воспринимается как образец ушедшей эпохи, но при этом его популярность только растет. В чем секрет такого феномена?

В конце 60-х годов Ford сделал ставку на обновлённый дизайн и технологические решения, выпустив серию Bumpside. Пикап отличался характерными выпуклыми боковыми линиями, что и дало ему название. Машина быстро завоевала популярность среди фермеров, строителей и всех остальных, кому нужен был надежный и выносливый транспорт. Но с годами, когда на смену пришли более современные и технологичные модели, Bumpside постепенно отошел в тень.

Однако время расставило все по своим местам. Сегодня Bumpside воспринимается не просто как старый грузовик, а как символ целой эпохи. Его узнаваемый облик, простота конструкции и надежность сделали его любимым объектом у коллекционеров и реставраторов. На фоне современных автомобилей, наполненных электроникой и сетевыми устройствами, этот пикап выглядит как напоминание о временах, когда все было проще и честнее.

Появление на сцене Bumpside – не случайность. Это отражение глобальной тенденции к возвращению к подлинности и настоящей ценности. В мире, где все чаще ценится индивидуальность и история, такие машины становятся не просто транспортом, а частью культурного кода. Неудивительно, что именно этот пикап выбран для одного из самых ярких шоу года.

Интересно, что в последние годы спрос на классические пикапы Ford заметно вырос. Реставрация и кастомизация Bumpside превратились в отдельную отрасль, а цены на хорошо сохранившиеся экземпляры продолжают расти. Для многих владельцев это не просто автомобиль, а способ выразить свою индивидуальность и уважение к традициям. В то же время такие машины становятся все более востребованными на съемках, в рекламе и на различных мероприятиях, где требуется атмосфера ретро.

Ford F-100 Bumpside – это не просто техника, а живая история. Его путь от утилитарного транспорта к символике поп-культуры показывает, как меняется отношение общества к автомобилям и каким образом старые модели могут получить новую жизнь. Сегодня этот пикап - часть автомобильной моды, а его появление на различных мировых событиях только подтверждает его статус и актуальность.

Упомянутые марки: Ford
