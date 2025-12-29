Четыре мощных пикапа выясняют, кто быстрее — неожиданный лидер и интрига до финиша

Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили

Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.

В мире пикапов всегда кипят страсти, когда речь заходит о скорости. Команда The Fast Lane устроила настоящее шоу, собрав на одной трассе четырех современных полутонных пикапа: Ford F-150 PowerBoost, Toyota Tundra i-FORCE MAX, Ram 1500 Hurricane и GMC Sierra 1500 с мощным 6,2-литровым V8. Организаторы провели два испытания: классический заезд на четверть мили с места и старт на скорости, чтобы оценить не только мощность, но и поведение автомобилей в динамике.

Фото:The Fast Lane Truck / YouTube

Ford F-150 PowerBoost с гибридной установкой сразу привлек внимание. Несмотря на разные подходы соперников — турбированные и атмосферные двигатели — именно он сумел удивить на финишной прямой, показав уверенный старт и отличную тягу. Ram 1500 Hurricane сделал ставку на новый турбомотор, GMC Sierra — на проверенный V8, а Toyota Tundra, подобно Ford, использовала гибридные технологии. Каждый проявил сильные стороны: в мощности, моменте или слаженной работе трансмиссии.

В итоге Ford F-150 PowerBoost опередил всех конкурентов, продемонстрировав не только динамику, но и стабильность на высоких скоростях. Этот результат стал неожиданностью для поклонников классических V8, доказав, что гибридные технологии эффективны не только в экономии, но и в гонках. Подобные тесты становятся всё актуальнее на фоне развития гибридных и электрических силовых установок. Производители экспериментируют, а покупатели получают возможность выбирать пикап ещё и по динамическим характеристикам.

Гонка показала, что современные пикапы способны удивлять скоростью. Ford F-150 PowerBoost наглядно доказал, как инновации могут изменить расклад сил даже в таком консервативном классе автомобилей.