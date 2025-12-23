Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 14:38

Мощный пикап против спортивного кроссовера: кто быстрее на четверти мили – неожиданный итог

На дрэг-стрипе в Нью-Джерси встретились Ford F-150 Raptor R и Ford Explorer ST. Оба автомобиля показали достойные результаты. Исход гонки оказался не столь очевиден, как ожидали зрители. Кто же оказался быстрее – рассказываем в материале.

На гоночной трассе Island Dragway в Нью-Джерси состоялась необычная дуэль между двумя автомобилями Ford. На старте выстроились спортивный кроссовер Explorer ST и могучий пикап F-150 Raptor R. Несмотря на разницу в классах, их владелец решил выяснить, кто быстрее на классической дистанции в четверть мили.

Ford Explorer ST — это динамичный кроссовер в чёрном цвете, оснащённый 3,0-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 400 лошадиных сил. Его ориентировочная цена составляет около 55 тысяч долларов. Ему противостоял бело-чёрный гигант — Ford F-150 Raptor R. Этот пикап стоит значительно дороже, от 114 тысяч долларов, и оснащён 5,2-литровым компрессорным V8 мощностью 720 лошадиных сил, позаимствованным у Shelby GT500.

Исход заезда изначально был неочевиден. Explorer ST легче и маневреннее, а Raptor R обладает колоссальной мощью, но тяжелее и стоит на внедорожной резине. Старт был равным, и первые метры автомобили шли бок о бок. Однако уже на средней дистанции преимущество мощного пикапа стало явным.

Raptor R первым пересек финиш, показав время 11,72 секунды и скорость почти 190 км/ч. Explorer ST финишировал с результатом 12,39 секунды и скоростью 185 км/ч. Водитель кроссовера попросил реванш, и гонка повторилась. Во втором заезде Raptor R снова был быстрее, улучшив время до 12,2 секунды, в то время как Explorer ST показал 12,47 секунды.

Этот заезд наглядно показал, что даже тяжелый внедорожный пикап с титаническим мотором способен уверенно обойти более лёгкий и спортивный кроссовер на прямой. Впрочем, и Explorer ST проявил себя достойно, показав отличную динамику для своего класса. В итоге оба автомобиля подарили своему владельцу яркие эмоции и повод для гордости.

Упомянутые модели: Ford F-150, Ford Explorer (от 2 719 000 Р)
Упомянутые марки: Ford
