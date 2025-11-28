Мощный Ford F-150 в сине-белой раскраске удивил фанатов – будет ли Shelby-версия?

28 ноября 2025, 08:04
Ford F-150 с компрессором и полосами: новый герой для поклонников Shelby
Ford увеличил продажи в октябре 2025 года. Модель F-150 в особом исполнении привлекла внимание. Эксперты обсуждают возможное появление Shelby-версии. Подробности о динамике рынка и новых трендах – в нашем материале.
В октябре 2025 года компания Ford отметила рост продаж, реализовав 175 584 автомобиля. Это на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на снижение спроса на премиальные модели Lincoln, основной модельный ряд Ford смог компенсировать потери и обеспечить положительный итог месяца.
За первые десять месяцев 2025 года концерн поставил клиентам 1 834 492 машины. Такой результат говорит о стабильном интересе к продукции компании, особенно к популярным пикапам. Среди них особое внимание привлекла новая версия F-150 с компрессорным двигателем и яркой сине-белой окраской, напоминающей культовые автомобили Shelby.
Этот F-150 в исполнении Single Cab сразу вызвал волну обсуждений среди поклонников марки. Мощный мотор, агрессивный внешний вид и характерные полосы делают его похожим на легендарные спорткары Shelby, хотя официального подтверждения о выпуске такой версии пока нет. Автомобиль выглядит так, будто готов примерить знаменитое имя и стать новым символом мощности среди пикапов.
Эксперты отмечают, что подобные спецверсии способны не только поддерживать интерес к модели, но и формировать новый имидж бренда. В условиях высокой конкуренции на рынке пикапов Ford делает ставку на уникальные исполнения и яркие детали, которые выделяют автомобили на фоне конкурентов. Как сообщает autoevolution, спрос на такие машины стабильно высок, а поклонники ждут официальных новостей о возможном появлении Shelby-версии F-150.
Пока же остается только наблюдать за реакцией рынка и ждать, когда Ford решится на следующий шаг. Если компания действительно выпустит F-150 под именем Shelby, это может стать одним из самых заметных событий года для поклонников американских пикапов и любителей мощных автомобилей.
