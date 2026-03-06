Эксклюзивный Ford F-150 превратился в «Bullet» — единственный в мире XTF с карбоновым кузовом

6 марта 2026, 14:16
Ford F-150 с уникальным кузовом из влажного карбона: новый взгляд на пикапы
Ford F-150 в версии «Bullet» - это не просто очередной тюнинг, а настоящий вызов привычным представлениям о пикапах. Уникальный кузов из влажного карбона и статус единственного XTF в мире делают этот автомобиль объектом пристального внимания экспертов и автолюбителей.
В мире автомобильного тюнинга иногда появляются проекты, которые не просто удивляют, а полностью ломают стереотипы о привычных моделях. Яркий пример — Ford F-150 по прозвищу «Пуля». После глубокой переработки этот пикап перестал ассоциироваться с рабочей лошадкой и превратился в символ технологического прорыва и эксклюзивного стиля.
Главная фишка проекта — уникальный кузов из влажного карбона. По словам создателей, это единственный в мире кастомизированный пикап (XTF), получивший такое исполнение. Материал, чаще встречающийся в суперкарах и авиастроении, пришел и в сегмент пикапов. Благодаря этому решению Ford F-150 «Пуля» не только выделяется внешне, но и выигрывает в весе и жесткости, что напрямую влияет на управляемость и динамику.
Агрессивные линии кузова, глубокий черный блеск карбона и отсутствие привычных для серийного F-150 деталей создают образ настоящего монстра. Каждый элемент был переработан, чтобы подчеркнуть индивидуальность и статус эксклюзива. Как отмечает издание autoevolution, трековый подход к тюнингу пикапов встречается крайне редко, поэтому проект уже вызвал огромный интерес у коллекционеров и специалистов по кастомизации.
История знает примеры, когда привычные модели обретали второе дыхание и меняли свое назначение. Например, советские «Москвич-408» и «412» в свое время удивляли европейцев техническими решениями и экспортными успехами. Эти примеры доказывают, что даже самые обычные автомобили могут стать объектом для смелых экспериментов.
Ford F-150 «Пуля» — это не просто демонстрация возможностей современных материалов. Это пример того, как индивидуальный подход и смелость в реализации идей способны вывести массовую модель на принципиально новый уровень. Такой проект вряд ли останется незамеченным среди поклонников тюнинга и охотников за оригинальными автомобилями.
Похожие материалы Форд
-
07.03.2026, 08:32
Грязный Ford F-150 2004 года: что скрывает салон после долгих лет запущенности
Ford F-150 2004 года оказался в центре внимания после глубокой чистки салона. Эксперты разобрали автомобиль до основания и обнаружили не только мусор, но и неожиданные предметы. Почему такие случаи становятся все более частыми и что это говорит о культуре обслуживания машин в России - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 18:08
Ford отзывает почти 4,4 млн машин из-за сбоя: под угрозой свет и тормоза
Ford начал крупнейшую сервисную кампанию за последние годы: почти 4,4 миллиона автомобилей отправят на внеплановое обновление. Причина - сбой, который может привести к отказу света и тормозов прицепа. Какие модели попали под удар и что делать владельцам - разбираемся.Читать далее
-
25.02.2026, 08:41
Ford готовит электрический пикап за $30 000: новая платформа и смена стратегии
Ford меняет курс после миллиардных убытков в электромобилях: компания закрывает проект F-150 Lightning и разрабатывает новую универсальную платформу. Первый пикап обещают по цене $30 000 уже в 2027 году. Как это повлияет на рынок и конкурентов - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 20:33
Ford F-150 Lobo: новая версия легендарного пикапа выходит на дороги США
Ford F-150 Lobo, ранее доступный только в Мексике, теперь официально представлен в США. Модель отличается заниженной посадкой и агрессивным обликом. Эксперты спорят, сможет ли новинка стать настоящим уличным хитом или это просто эффектная обертка без реального содержания.Читать далее
-
05.02.2026, 04:56
Ford F-150 Ironline: новый взгляд на статусный пикап с неожиданными характеристиками
Ford F-150 Ironline внешне напоминает легендарный Raptor и стоит почти столько же, но под капотом скрывает совсем другие возможности. Чем объясняется такой подход и как это повлияет на выбор покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 11:47
Ржавый Ford F-150 1989 года удивил мощностью в 700 л.с. под капотом
Внешне этот Ford F-150 1989 года ничем не выделяется среди старых рабочих пикапов, но под капотом скрывается нечто неожиданное. Почему такие машины становятся объектом внимания автолюбителей и что в них особенного - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:15
Новое обновление приложения Ford: владельцы F-150 теперь могут следить за авто онлайн
Ford выпустил обновление приложения с поддержкой камеры для F-150. Теперь владельцы могут наблюдать за автомобилем и получать оповещения о попытках кражи. Новая функция доступна только для США. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 18:48
Владелец Ford F-150 Lightning не смог продать пикап даже с огромной скидкой
Покупатель Ford F-150 Lightning Platinum потратил более 84 тысяч долларов. После 5 400 миль (8 700 км) он решил расстаться с машиной, но не смог найти покупателя. Максимальное предложение составило 51 500 долларов. Почему так произошло? Подробности в материале.Читать далее
