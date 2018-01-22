22 января 2018, 11:25
Ford F-450 превратили в роскошный внедорожник
Специалисты U.S. Specialty Vehicles (USSV) подготовили особую версию модели Rhino GX, построенной на базе Ford F-450. Новинка под названием Executive будет доступна для заказа уже весной этого года.
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В перечень оснащения Rhino GX Executive входят 20-дюймовые колесные диски с 38-дюймовой внедорожной резиной, задняя гидравлическая подвеска и модернизированные стабилизаторы поперечной устойчивости.
Что касается «начинки», то в движение внедорожник приводит 6,7-литровый дизельный агрегат V8 с турбонаддувом. Также покупателям доступен бензиновый двигатель V10 объемом 6,8 литра. В качестве трансмиссии выступает 5-диапазонная автоматическая коробка передач. Динамические характеристики роскошного Rhino GX не сообщаются.
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Хотите знать, что мы возим в своих автомобилях?
23.09.2017, 11:19
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