22 января 2018, 11:25

Ford F-450 превратили в роскошный внедорожник

Специалисты U.S. Specialty Vehicles (USSV) подготовили особую версию модели Rhino GX, построенной на базе Ford F-450. Новинка под названием Executive будет доступна для заказа уже весной этого года.
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  Ford F-450 превратили в роскошный внедорожник Ford Ford F-450 превратили в роскошный внедорожник Ford Ford F-450 превратили в роскошный внедорожник
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Главная роскошь сосредоточена в салоне новинки. Там установлена сенсорная панель, с помощью которой можно управлять мультимедийными функциями машины. Кроме того, покупателям доступны такие опции, как панорамная крыша и система спутникового телевидения. Задний ряд кресел отделен от переднего перегородкой, а для общения пассажиров и водителя предусмотрен интерком.

В перечень оснащения Rhino GX Executive входят 20-дюймовые колесные диски с 38-дюймовой внедорожной резиной, задняя гидравлическая подвеска и модернизированные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Что касается «начинки», то в движение внедорожник приводит 6,7-литровый дизельный агрегат V8 с турбонаддувом. Также покупателям доступен бензиновый двигатель V10 объемом 6,8 литра. В качестве трансмиссии выступает 5-диапазонная автоматическая коробка передач. Динамические характеристики роскошного Rhino GX не сообщаются.
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Ford F-450 превратили в роскошный внедорожник
{{material_122015}} Главная роскошь сосредоточена в салоне новинки. Там установлена сенсорная панель, с помощью которой можно управлять мультимедийными функциями машины. Кроме того, покупателям доступны такие опции, как панорамная крыша и система спутникового телевидения. Задний ряд кресел отделен от переднего перегородкой, а для общения пассажиров и водителя предусмотрен интерком.В перечень оснащения Rhino GX Executive входят 20-дюймовые колесные диски с 38-дюймовой внедорожной резиной, задняя гидравлическая подвеска и модернизированные стабилизаторы поперечной устойчивости.Что касается «начинки», то в движение внедорожник приводит 6,7-литровый дизельный агрегат V8 с турбонаддувом. Также покупателям доступен бензиновый двигатель V10 объемом 6,8 литра. В качестве трансмиссии выступает 5-диапазонная автоматическая коробка передач. Динамические характеристики роскошного Rhino GX не сообщаются.
2018-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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