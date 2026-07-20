6,7 л V8, 983 Нм: что скрывает легендарный EarthRoamer XV-HD на базе Ford F-750

Ford F-750 EarthRoamer XV-HD: редкий автодом с пробегом 7 000 миль ищет нового владельца

На рынке появился один из самых редких и технологичных автодомов - Ford F-750 EarthRoamer XV-HD 2016 года. Модель сочетает в себе комфорт, автономность и внедорожные возможности, что делает ее интересной для ценителей путешествий и коллекционеров. Сейчас этот экземпляр выставлен на аукционе, и спрос на него только растет.

На рынке появился один из самых редких и технологичных автодомов - Ford F-750 EarthRoamer XV-HD 2016 года. Модель сочетает в себе комфорт, автономность и внедорожные возможности, что делает ее интересной для ценителей путешествий и коллекционеров. Сейчас этот экземпляр выставлен на аукционе, и спрос на него только растет.

На аукционе появился действительно редкий экземпляр — Ford F-750 Super Duty 4x4 EarthRoamer XV-HD 2016 года выпуска. Этот автодом — не просто транспорт, а полноценное жильё на колёсах, рассчитанное на длительные автономные путешествия. В условиях растущего интереса к автотуризму и экспедиционным машинам такие предложения становятся особенно актуальными.

EarthRoamer XV-HD построен на базе грузового шасси Ford F-750 и оснащён 6,7-литровым турбодизелем V8 мощностью 330 л. с. и крутящим моментом 983 Нм. Силовой агрегат работает в паре с шестиступенчатым автоматом и двухступенчатой раздаткой, что обеспечивает уверенное движение как по асфальту, так и по бездорожью. Пробег у этого экземпляра чуть больше 7 000 миль, что для современной техники можно считать практически новым состоянием.

Фото: Cars&Bids

Внутри EarthRoamer XV-HD — настоящий дом: просторная гостиная, полноценная кухня, кровать, душ, туалет, а также множество мест для хранения вещей. Среди технических характеристик — литий-ионная батарея на 20 000 Вт·ч, солнечная панель на 2 100 Вт, два инвертора по 4 000 Вт, гидравлические опоры, система подогрева пола, кондиционер, дизельный обогреватель, а также увеличенный запас воды — 946 литров. Для комфорта предусмотрены электроприводы, круиз-контроль, медиацентр Bose, стиральная и сушильная машины, а также мастер-панель управления каждой цепью.

Снаружи автодом оснащён 22,5-дюймовыми колёсами с 46-дюймовыми военными шинами Michelin, усиленными бамперами, лебедкой на 13,6 тонны, удлинённым топливным баком, выдвижным тентом и внешними розетками. Корпус покрыт Line-X для защиты от царапин и повреждений. Однако, как отмечает продавец, на некоторых косметических элементах уже есть следы креплений, а также небольшие дефекты: царапины на колёсах, вмятина на боковой панели и следы ремонта на переднем бампере.

В комплекте идут компрессор, запасное колесо, топор, два комплекта ключей и стандартный набор инструментов. По информации продавца, нынешний владелец приобрёл EarthRoamer в 2019 году и оформил его на свою компанию. Сейчас машина выставлена на аукционе Cars&Bids, где за неделю до окончания торгов максимальная ставка уже достигла 101 000 долларов.

Для российского рынка подобное пока остаётся экзотикой, но интерес к таким машинам растёт на фоне популярности путешествий по стране и стремления к уединённым выездам. EarthRoamer XV-HD — это не только статус, но и реальный инструмент для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт в любых условиях. Важно помнить, что эксплуатация и обслуживание таких автодомов требуют серьёзных вложений, а их стоимость на вторичном рынке может меняться в зависимости от состояния техники и рыночной конъюнктуры.

Интересно, что на рынке представлены и другие необычные автодома, например, японский Liberty52REi с оригинальной планировкой и акцентом на комфорт, о котором рассказывается в материале о новых решениях для автопутешествий .