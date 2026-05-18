Рестомод Ford Fairlane 1964: почему этот Ford интересен частным коллекционерам и автолюбителям

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 14:23

Ford Fairlane 1964 с 9,4-литровым V8: рестомод с 848 л.с. и уникальным тюнингом

Ford Fairlane 1964 с 9,4-литровым V8: рестомод с 848 л.с. и уникальным тюнингом

Рестомод Ford Fairlane 1964: почему этот Ford интересен частным коллекционерам и автолюбителям

Ford Fairlane 1964 с 9,4-литровым V8: рестомод с 848 л.с. и уникальным тюнингом

В эпоху электрификации и компактных моторов на аукцион выходит уникальный Ford Fairlane 1964 года с атмосферным 9,4-литровым V8 мощностью 848 л.с. и глубоким тюнингом. Почему этот автомобиль вызывает интерес у коллекционеров и поклонников классики - в нашем материале.

В эпоху электрификации и компактных моторов на аукцион выходит уникальный Ford Fairlane 1964 года с атмосферным 9,4-литровым V8 мощностью 848 л.с. и глубоким тюнингом. Почему этот автомобиль вызывает интерес у коллекционеров и поклонников классики - в нашем материале.

В мире, где автопроизводители всё чаще делают ставку на гибриды и электромобили, появление Ford Fairlane 1964 года с атмосферным 9,4-литровым V8 выглядит как вызов времени. Этот автомобиль, которому уже 62 года, прошёл путь от скромного заводского седана до настоящего монстра с 848 л.с., полученными благодаря глубокому тюнингу, сохранив при этом узнаваемый облик классики.

Первоначально Fairlane 500 выпускался с куда более скромными моторами: базовая версия включала 170-кубовый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 101 л.с., а топовые модификации вроде Thunderbolt имели редкий 427-кубовый V8 для дрэг-рейсинга. Однако конкретно этот экземпляр начал свою жизнь с 260-кубовым Windsor V8 и двухкамерным карбюратором, выдававшим 164 л.с. — по меркам сегодняшнего дня, очень скромно.

В процессе рестомода автомобиль полностью изменился. Под капотом теперь установлен 572-кубовый (9,4-литровый) Boss 9 V8 от Jon Kaase Racing, развивающий 848 л.с. и 766 фунт-футов крутящего момента. Вся эта мощь передаётся на задние колёса через автоматическую коробку передач Hughes Performance 4L80E и задний мост Ford 9-inch. Для уверенного сцепления с дорогой — 20-дюймовые кастомные диски Budnik и широкие шины. Тормозная система Wilwood с оригинальными поршнями и 13-дюймовыми дисками обеспечивает надёжное замедление.

Шасси полностью переработано: установлены регулируемые амортизаторы Koni, передняя подвеска Mustang II, четырёхрычажная задняя подвеска с косточкой, а также рулевое управление типа «рейка-шестерня». Выхлопная система с 3-дюймовыми трубами подчёркивает характер V8, а под капотом появился массивный воздухозаборник — иначе такой мотор просто не прокормить.

Внешне рестомод выделяют матовые серебристые бамперы, новая передняя часть, переработанные задние фонари и чёрная окраска кузова, выполненная в мастерской Regeneration Rides Paint. Недавно автомобиль прошёл полную коррекцию лакокрасочного покрытия и получил керамическую защиту от специалистов ColorKraft Auto Refinishes.

Салон полностью переосмыслен: вместо классической приборной панели теперь цифровой дисплей Racepak, а интерьер обшит ярко-красной кожей от Revolution Interiors. В целях безопасности установлен полноценный каркас, почти все панели также обтянуты кожей. Среди технических доработок — электронное зажигание MSD, топливная система Aeromotive, антикреновый стабилизатор и электронный привод багажника.

Этот Ford Fairlane 500 был выставлен на аукцион Mecum в Нэшвилле, который прошёл в сентябре. По данным classic.com, подобные рестомоды обычно оцениваются примерно в 30 000–45 000 долларов, а полностью восстановленные оригиналы со средним пробегом могут уходить за 60 000 и выше. Интересно, что тенденция к сохранению и развитию классических маслкаров набирает обороты не только в США, но и в Европе, где, например, Mercedes-AMG также делает ставку на мощные V8 — подробнее о таких тенденциях можно узнать в материале о новом поколении Mercedes-AMG S 63 E Performance .

Упомянутые модели: Ford Fairlane
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимир Республика Башкортостан Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться