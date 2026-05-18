Рестомод Ford Fairlane 1964: почему этот Ford интересен частным коллекционерам и автолюбителям

18 мая 2026, 14:23
Ford Fairlane 1964 с 9,4-литровым V8: рестомод с 848 л.с. и уникальным тюнингом
В эпоху электрификации и компактных моторов на аукцион выходит уникальный Ford Fairlane 1964 года с атмосферным 9,4-литровым V8 мощностью 848 л.с. и глубоким тюнингом. Почему этот автомобиль вызывает интерес у коллекционеров и поклонников классики - в нашем материале.
В мире, где автопроизводители всё чаще делают ставку на гибриды и электромобили, появление Ford Fairlane 1964 года с атмосферным 9,4-литровым V8 выглядит как вызов времени. Этот автомобиль, которому уже 62 года, прошёл путь от скромного заводского седана до настоящего монстра с 848 л.с., полученными благодаря глубокому тюнингу, сохранив при этом узнаваемый облик классики.
Первоначально Fairlane 500 выпускался с куда более скромными моторами: базовая версия включала 170-кубовый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 101 л.с., а топовые модификации вроде Thunderbolt имели редкий 427-кубовый V8 для дрэг-рейсинга. Однако конкретно этот экземпляр начал свою жизнь с 260-кубовым Windsor V8 и двухкамерным карбюратором, выдававшим 164 л.с. — по меркам сегодняшнего дня, очень скромно.
В процессе рестомода автомобиль полностью изменился. Под капотом теперь установлен 572-кубовый (9,4-литровый) Boss 9 V8 от Jon Kaase Racing, развивающий 848 л.с. и 766 фунт-футов крутящего момента. Вся эта мощь передаётся на задние колёса через автоматическую коробку передач Hughes Performance 4L80E и задний мост Ford 9-inch. Для уверенного сцепления с дорогой — 20-дюймовые кастомные диски Budnik и широкие шины. Тормозная система Wilwood с оригинальными поршнями и 13-дюймовыми дисками обеспечивает надёжное замедление.
Шасси полностью переработано: установлены регулируемые амортизаторы Koni, передняя подвеска Mustang II, четырёхрычажная задняя подвеска с косточкой, а также рулевое управление типа «рейка-шестерня». Выхлопная система с 3-дюймовыми трубами подчёркивает характер V8, а под капотом появился массивный воздухозаборник — иначе такой мотор просто не прокормить.
Внешне рестомод выделяют матовые серебристые бамперы, новая передняя часть, переработанные задние фонари и чёрная окраска кузова, выполненная в мастерской Regeneration Rides Paint. Недавно автомобиль прошёл полную коррекцию лакокрасочного покрытия и получил керамическую защиту от специалистов ColorKraft Auto Refinishes.
Салон полностью переосмыслен: вместо классической приборной панели теперь цифровой дисплей Racepak, а интерьер обшит ярко-красной кожей от Revolution Interiors. В целях безопасности установлен полноценный каркас, почти все панели также обтянуты кожей. Среди технических доработок — электронное зажигание MSD, топливная система Aeromotive, антикреновый стабилизатор и электронный привод багажника.
Этот Ford Fairlane 500 был выставлен на аукцион Mecum в Нэшвилле, который прошёл в сентябре. По данным classic.com, подобные рестомоды обычно оцениваются примерно в 30 000–45 000 долларов, а полностью восстановленные оригиналы со средним пробегом могут уходить за 60 000 и выше. Интересно, что тенденция к сохранению и развитию классических маслкаров набирает обороты не только в США, но и в Европе, где, например, Mercedes-AMG также делает ставку на мощные V8 — подробнее о таких тенденциях можно узнать в материале о новом поколении Mercedes-AMG S 63 E Performance .
