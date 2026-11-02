Как новый пикап Ford заменит домашний генератор без лишних приборов?

2 ноября 2026, 16:26
Пикап как домашний генератор: что умеет новый Ford с инвертором на 10 кВт
Пикап как домашний генератор: что умеет новый Ford с инвертором на 10 кВт
На рынке готовится необычное предложение для водителей. Ford раскрыл детали модели с новым бытовым сценарием. Предварительные заявки уже принимают, стартовая цена известна. Важны решения, заложенные в новинку.
Встроенный инвертор Fathom должен передавать в бытовую сеть более 10 кВт переменного тока. Он преобразует постоянный ток тяговой батареи в бытовое электричество прямо на борту пикапа, поэтому для подачи энергии в дом отдельный настенный двунаправленный инвертор не понадобится. Расчетная мощность системы превышает 10 кВт. Ford описывает ее как прогнозируемый показатель.
Fathom, будущий пятиместный среднеразмерный электрический пикап, станет первой серийной моделью на платформе Ford Universal EV Platform (UEV). Архитектура включает пять основных модулей, в том числе E-box со встроенным инвертором, и крупные алюминиевые отливки. По данным TechSpot, инвертор в E-box преобразует энергию аккумулятора в переменный ток для питания дома.
Премьера электрической модели и открытие предзаказов запланированы на начало 2027 года, поставки клиентам начнутся позже в том же году. В публикациях о Fathom также сообщается о предварительных заявках и стартовой цене $29 945 с учетом доставки, что по курсу на 30 октября составляет около 2,42 млн рублей. Базовая цена без доставки составляет $28 350.
Домашняя система будет работать вместе с Ford Home Power Station и Home Power Management. Станция позволит заряжать автомобиль в периоды низких тарифов, а когда электричество подорожает, направлять энергию обратно в дом. По данным TechCrunch, Ford Home Power Station будет стоить около $650, примерно вдвое меньше первого поколения двунаправленного зарядного устройства Ford.
Для питания дома во время отключения электричества понадобится и Ford Home Backup Power Panel. Она должна автоматически переключать дом или выделенные цепи на питание от автомобиля. Ford заявляет, что новое оборудование будет минимум на 60% дешевле первой версии домашней резервной системы. Комплект рассчитан на стационарное подключение к домашней сети и должен заменить традиционный генератор в роли резервного источника питания.
Fathom отличается от ряда электромобилей, которым для питания дома требуется дополнительное оборудование. Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 предлагают Vehicle-to-Load (V2L), но эта функция не рассчитана на полноценное энергоснабжение жилья. Chevrolet Equinox EV и Tesla Model 3 поддерживают двунаправленную передачу энергии с помощью внешнего оборудования.
Пикап построен на платформе Universal EV Platform (UEV), разработанной в Калифорнии. В ее конструкции сочетаются крупные алюминиевые литые элементы и упрощенная электропроводка. Ford рассчитывает за счет этого снизить массу машины и производственные затраты. Подготовка к выпуску уже идет: компания изготовила более 5 000 крупных алюминиевых отливок, чтобы отработать производственный процесс.
Fathom планируют выпускать на модернизированном заводе Ford в Луисвилле, штат Кентукки. Компания рассчитывает начать сборку прототипов с деталями, соответствующими серийной технологии, в первом квартале 2027 года. Автомобили для покупателей должны поступить позже в том же году.
Для батареи выбрана литий-железо-фосфатная химия. Заявленный запас хода достигает 483 км. В стандартное оснащение войдет BlueCruise для движения по магистралям: система даёт возможность водителю убрать руки с руля. Предусмотрена объединение с Apple Maps.
Ford отдельно говорит о защите от угона. На некоторых моделях компании уже более года применяется Start Inhibit, система подтверждения личности перед запуском двигателя или электромотора. Для Fathom ее наличие отдельно не подтверждено.
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