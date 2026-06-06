Электрический Fiesta на базе Renault 5 E-Tech - как Ford меняет подход к компактным авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 июня 2026, 18:08

Ford Fiesta восьмого поколения: первые рендеры и неожиданные детали будущей модели

Ford Fiesta восьмого поколения: первые рендеры и неожиданные детали будущей модели

Электрический Fiesta на базе Renault 5 E-Tech - как Ford меняет подход к компактным авто

Ford Fiesta восьмого поколения: первые рендеры и неожиданные детали будущей модели

Ford готовит возвращение Fiesta в новом формате: электрическая версия на платформе Renault 5 E-Tech обещает не только свежий дизайн, но и технологические отличия. Почему этот проект может изменить рынок компактных хэтчбеков в Европе - в нашем материале.

Ford готовит возвращение Fiesta в новом формате: электрическая версия на платформе Renault 5 E-Tech обещает не только свежий дизайн, но и технологические отличия. Почему этот проект может изменить рынок компактных хэтчбеков в Европе - в нашем материале.

В Европе Ford готовит масштабное обновление своей линейки, и одним из важных событий станет возвращение Fiesta в совершенно новом облике. На фоне растущего интереса к электромобилям компания разрабатывает электрическую версию Fiesta, которая, по информации Auto Express, будет построена на платформе Renault 5 E-Tech. Такой шаг может стать поворотным моментом для сегмента компактных хэтчбеков, где конкуренция лишь усиливается.

Визуализацией будущей новинки занялся известный виртуальный художник Андрей Аварварий, работающий под брендом Avarvarii Automotive Artworks. Его рендеры, созданные специально для Auto Express, развивают идею о том, что Ford уже готов отойти от привычного облика Fiesta. Вдохновляясь спортивным статусом версии XR2i 90-х годов, дизайнер предложил агрессивные линии и выразительную светотехнику, которые заметно выделяют новинку на фоне донорского Renault 5 E-Tech.

Ford не ограничивается только внешними изменениями. В рамках стратегии «Ready-Set-Ford» компания планирует в ближайшие три года выпустить семь новых моделей для Европы, включая пять легковых автомобилей, пикап Ford Ranger Super Duty и фургон Transit City. Особое место в этой линейке занимает Fiesta восьмого поколения, которая, по задумке, должна не только конкурировать с Renault 5 E-Tech и Nissan Micra, но и предложить более современную «умную» начинку. Ожидается, что новинка получит батарею емкостью до 54 кВт·ч и электродвигатели мощностью до 148 л.с., а также сможет обеспечить улучшенную динамику и запас хода по сравнению с конкурентами.

Для российского рынка запуск новой Fiesta может быть интересен по ряду причин. Во-первых, платформа Renault 5 E-Tech уже знакома отечественным специалистам с точки зрения теоретической возможности локализации и обслуживания. Во-вторых, появление доступных электромобилей способно оживить сегмент компактных машин, который в последние годы испытывает усиленное давление со стороны китайских брендов. Наконец, если Ford официально решит вернуться в Россию, Fiesta восьмого поколения может стать одной из самых ожидаемых новинок среди поклонников марки.

В целом, проект возрождения Fiesta выглядит как попытка Ford не только сохранить присутствие в Европе, но и предложить рынку свежий взгляд на привычные модели. Ставка на узнаваемый дизайн, современные технологии и сотрудничество с Renault может позволить компании быстро адаптироваться к новым требованиям и ожиданиям покупателей. Окончательные характеристики и цены будут представлены ближе к старту продаж, намеченному на 2028 год.

Интересно, что Ford уже анонсировал выпуск версии Bronco PHEV, которая будет собираться в Испании с 2028 года. Это говорит о серьезных планах компании по расширению линейки электромобилей в Старом Свете. В то же время, как отмечают эксперты, ставка на сотрудничество с Renault позволяет Ford быстро выйти на рынок с конкурентоспособным продуктом, не тратя годы на разработку собственной платформы. Подобный подход уже встречался у других брендов: например, Fiat недавно представил цифровой проект 500R, который также основан на узнаваемом дизайне и современных технологиях, подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о свежем взгляде на культовую модель Fiat .

Упомянутые модели: Ford Fiesta (от 614 000 Р), Renault 5
Упомянутые марки: Ford, Renault, Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд, Рено, Ниссан

Похожие материалы Форд, Рено, Ниссан

Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратовская область Калининград Нижний Тагил
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться