Электрический Fiesta на базе Renault 5 E-Tech - как Ford меняет подход к компактным авто

6 июня 2026, 18:08
Ford Fiesta восьмого поколения: первые рендеры и неожиданные детали будущей модели
Ford Fiesta восьмого поколения: первые рендеры и неожиданные детали будущей модели
Ford готовит возвращение Fiesta в новом формате: электрическая версия на платформе Renault 5 E-Tech обещает не только свежий дизайн, но и технологические отличия. Почему этот проект может изменить рынок компактных хэтчбеков в Европе - в нашем материале.
В Европе Ford готовит масштабное обновление своей линейки, и одним из важных событий станет возвращение Fiesta в совершенно новом облике. На фоне растущего интереса к электромобилям компания разрабатывает электрическую версию Fiesta, которая, по информации Auto Express, будет построена на платформе Renault 5 E-Tech. Такой шаг может стать поворотным моментом для сегмента компактных хэтчбеков, где конкуренция лишь усиливается.
Визуализацией будущей новинки занялся известный виртуальный художник Андрей Аварварий, работающий под брендом Avarvarii Automotive Artworks. Его рендеры, созданные специально для Auto Express, развивают идею о том, что Ford уже готов отойти от привычного облика Fiesta. Вдохновляясь спортивным статусом версии XR2i 90-х годов, дизайнер предложил агрессивные линии и выразительную светотехнику, которые заметно выделяют новинку на фоне донорского Renault 5 E-Tech.
Ford не ограничивается только внешними изменениями. В рамках стратегии «Ready-Set-Ford» компания планирует в ближайшие три года выпустить семь новых моделей для Европы, включая пять легковых автомобилей, пикап Ford Ranger Super Duty и фургон Transit City. Особое место в этой линейке занимает Fiesta восьмого поколения, которая, по задумке, должна не только конкурировать с Renault 5 E-Tech и Nissan Micra, но и предложить более современную «умную» начинку. Ожидается, что новинка получит батарею емкостью до 54 кВт·ч и электродвигатели мощностью до 148 л.с., а также сможет обеспечить улучшенную динамику и запас хода по сравнению с конкурентами.
Для российского рынка запуск новой Fiesta может быть интересен по ряду причин. Во-первых, платформа Renault 5 E-Tech уже знакома отечественным специалистам с точки зрения теоретической возможности локализации и обслуживания. Во-вторых, появление доступных электромобилей способно оживить сегмент компактных машин, который в последние годы испытывает усиленное давление со стороны китайских брендов. Наконец, если Ford официально решит вернуться в Россию, Fiesta восьмого поколения может стать одной из самых ожидаемых новинок среди поклонников марки.
В целом, проект возрождения Fiesta выглядит как попытка Ford не только сохранить присутствие в Европе, но и предложить рынку свежий взгляд на привычные модели. Ставка на узнаваемый дизайн, современные технологии и сотрудничество с Renault может позволить компании быстро адаптироваться к новым требованиям и ожиданиям покупателей. Окончательные характеристики и цены будут представлены ближе к старту продаж, намеченному на 2028 год.
Интересно, что Ford уже анонсировал выпуск версии Bronco PHEV, которая будет собираться в Испании с 2028 года. Это говорит о серьезных планах компании по расширению линейки электромобилей в Старом Свете. В то же время, как отмечают эксперты, ставка на сотрудничество с Renault позволяет Ford быстро выйти на рынок с конкурентоспособным продуктом, не тратя годы на разработку собственной платформы. Подобный подход уже встречался у других брендов: например, Fiat недавно представил цифровой проект 500R, который также основан на узнаваемом дизайне и современных технологиях, подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о свежем взгляде на культовую модель Fiat .
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