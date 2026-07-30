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Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 01:21

Ford фиксирует рекордные убытки из-за пересмотра стратегии электромобилей

Ford фиксирует рекордные убытки из-за пересмотра стратегии электромобилей

Ford против конкурентов: как гибриды и ДВС спасают продажи на фоне падения EV

Ford фиксирует рекордные убытки из-за пересмотра стратегии электромобилей

Ford вынужден пересматривать свои планы на рынке электромобилей после миллиардных убытков и масштабных списаний. Решение отказаться от ряда моделей и сделать ставку на гибриды и ДВС может изменить расстановку сил в отрасли уже в ближайшие годы.

Ford вынужден пересматривать свои планы на рынке электромобилей после миллиардных убытков и масштабных списаний. Решение отказаться от ряда моделей и сделать ставку на гибриды и ДВС может изменить расстановку сил в отрасли уже в ближайшие годы.

Ford оказался в центре внимания мирового автопрома после того, как компания объявила о чистом убытке в 1,3 млрд долларов за второй квартал. Причина - резкий пересмотр стратегии в сегменте электромобилей, который обернулся не только списаниями, но и масштабной реструктуризацией бизнеса. Несмотря на это, Ford отмечает рост операционной прибыли: прогноз по EBIT увеличен с 8-10 до 10-11 млрд долларов, чему способствовали продажи гибридных моделей и автомобилей с классическими V8.

Глава компании Джим Фарли подчеркивает, что именно традиционные пикапы, внедорожники и гибриды обеспечивают Ford устойчивое положение на рынке и позволяют удерживать высокие цены. Однако на фоне этих заявлений стоит напомнить, что только в США Ford провел 61 отзывную кампанию, затронувшую более 13,5 млн автомобилей - рекордный показатель для отрасли.

Поворотный момент наступил после отмены выпуска трехрядного электрического SUV и переноса старта производства нового электрического пикапа. Тогда руководство признало: американский рынок требует более доступных моделей, а производство дорогих EV не приносит ожидаемой прибыли. В результате Ford взял на себя предварительные расходы в 1,9 млрд долларов и начал массовый переход к гибридным технологиям.

В декабре 2025 года компания официально отказалась от прежних целей по электромобилям, что привело к списанию 19,5 млрд долларов - столько стоило закрытие сразу нескольких перспективных EV-проектов. Один из них, трехрядный электрический SUV, уже проходил дорожные испытания, когда было принято решение о его отмене.

Дополнительные сложности возникли после двух пожаров на заводе основного поставщика алюминия Novelis, что привело к временной остановке производства F-150 Lightning в Мичигане. Хотя выпуск электропикапа был возобновлен, спустя несколько недель Ford объявил о полном прекращении его производства.

Еще одним ударом стало расторжение партнерства с SK On - совместное предприятие по выпуску аккумуляторов, оценивавшееся в 11,4 млрд долларов. Раздел активов и обязательств обошелся Ford в 3,2 млрд долларов, а итоговые списания по EV-направлению достигли 19,5 млрд долларов.

На фоне этих событий Ford решил сохранить в линейке только Mustang Mach-E, который в 2025 году даже обогнал по продажам классический Mustang с ДВС. Однако уже к концу года спрос на электрокроссовер начал снижаться, а продажи бензиновых Mustang в ноябре выросли почти на 80%. В 2026 году тенденция сохранилась: на 26 тысяч проданных бензиновых Mustang пришлось лишь 11,6 тысяч Mach-E.

В результате Ford сделал ставку на разработку новой универсальной платформы для электромобилей, ориентированной на более доступные и массовые модели. Первый автомобиль на этой архитектуре - четырехдверный электрический пикап, созданный командой инженеров с опытом работы в Tesla и Формуле 1. Новинка должна конкурировать с бюджетным Slate EV, но предложит более богатое оснащение при стартовой цене около 30 тысяч долларов.

Компания также рассчитывает на положительный эффект от новых тарифов на импорт, введенных администрацией Трампа. По словам финансового директора Шерри Хаус, Ford ожидает, что экономия на пошлинах в 2026 году превысит 1 млрд долларов, а также получит возврат части ранее уплаченных сборов.

Стоит отметить, что пересмотр стратегии Ford отражает глобальные тенденции: автопроизводители все чаще корректируют планы по электромобилям из-за высокой себестоимости и изменяющихся рыночных условий. В России интерес к альтернативным технологиям также растет, особенно на фоне топливных кризисов последних лет. Например, спрос на битопливные модели LADA заметно увеличился, как отмечалось в материале о влиянии дефицита бензина на рынок - подробности о росте популярности CNG-версий LADA. Это позволяет предположить, что опыт Ford может стать ориентиром и для других игроков отрасли.

Упомянутые марки: Ford, Tesla , Chevrolet
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