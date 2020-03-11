11 марта 2020, 13:29
Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio стали лидерами автозалогов
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Фото: из открытых источников
Среди автовладельцев распространенным залогом стали бестселлеры продаж, такие как Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. Какие еще автомобили имеют привлекательную остаточную стоимость для банков.
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
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В качестве залога банки брали в основном новые автомобили, потому что основная часть займов пришлась на машины стоимостью от 300 тыс. до 700 тыс. руб. Между тем владельцы Toyota Camry и Mazda 6 также закладывали свои авто. Как отмечает «Коммерсант», эти модели имеют хорошую остаточную стоимость.
Не менее популярной моделью в рейтинге автозалогов стал Volkswagen Polo, он занял пятую строчку в рейтинге. В топ-20 вошли и отечественные автомобили, такие как Lada Granta и Lada Priora.
Чаще всего автомобили оставляют в качестве залога жители Москвы, на их долю приходится 35% всех кредитов. Москвичи чаще всего в залог оставляют Hyundai Solaris. Санкт-Петербург и Екатеринбург отражают картинку в целом по стране, здесь лидирует Ford Focus. Кроме Ростова-на-Дону, здесь большей популярностью пользуется Hyundai Accent.
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Комментарии пользователей
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у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
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