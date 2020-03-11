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11 марта 2020, 13:29

Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio стали лидерами автозалогов

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Фото: из открытых источников
Среди автовладельцев распространенным залогом стали бестселлеры продаж, такие как Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. Какие еще автомобили имеют привлекательную остаточную стоимость для банков.
Ford Focus Hyundai Solaris и Kia Rio стали лидерами автозалогов

Фото: из открытых источников

Ford Focus Hyundai Solaris и Kia Rio стали лидерами автозалогов

Фото: из открытых источников

Ford Focus Hyundai Solaris и Kia Rio стали лидерами автозалогов

Фото: из открытых источников

Ford Focus Hyundai Solaris и Kia Rio стали лидерами автозалогов

Фото: из открытых источников

Ford Focus Hyundai Solaris и Kia Rio стали лидерами автозалогов

Фото: из открытых источников

Ford Focus Hyundai Solaris и Kia Rio стали лидерами автозалогов
Ford Focus Hyundai Solaris и Kia Rio стали лидерами автозалогов
Ford Focus Hyundai Solaris и Kia Rio стали лидерами автозалогов
Ford Focus Hyundai Solaris и Kia Rio стали лидерами автозалогов
Ford Focus Hyundai Solaris и Kia Rio стали лидерами автозалогов
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В прошлом году Ford Focus опять выбился в лидеры, только не продаж. Автомобиль стал самым закладываемым автомобилем 2019 года. Вслед за ним идут, занявшие первенство продаж Hyundai Solaris и Kia Rio. В качестве залога также часто служил и  снятый с продаж Mitsubishi Lancer. Данные исследований сервиса автозайма CarMoney (работает в 68 регионах; проанализировано более 16 тыс. машин) приводит издание «Коммерсант».

В качестве залога банки брали в основном новые автомобили, потому что основная часть займов пришлась на машины стоимостью от 300 тыс. до 700 тыс. руб. Между тем владельцы Toyota Camry и Mazda 6 также закладывали свои авто. Как отмечает «Коммерсант», эти модели имеют хорошую остаточную стоимость.

Не менее популярной моделью в рейтинге автозалогов стал Volkswagen Polo, он занял пятую строчку в рейтинге. В топ-20 вошли и отечественные автомобили, такие как Lada Granta и Lada Priora. 
 
Чаще всего автомобили оставляют в качестве залога жители Москвы, на их долю приходится 35% всех кредитов. Москвичи чаще всего в залог оставляют Hyundai Solaris. Санкт-Петербург и Екатеринбург отражают картинку в целом по стране, здесь лидирует Ford Focus. Кроме Ростова-на-Дону, здесь большей популярностью пользуется Hyundai Accent.

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Отзывы по теме
Форум Ford Focus
у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
MichaMeL
Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
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Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio стали лидерами автозалогов
{{material_129224}}В прошлом году Ford Focus опять выбился в лидеры, только не продаж. Автомобиль стал самым закладываемым автомобилем 2019 года. Вслед за ним идут, занявшие первенство продаж Hyundai Solaris и Kia Rio. В качестве залога также часто служил и  снятый с продаж Mitsubishi Lancer. Данные исследований сервиса автозайма CarMoney (работает в 68 регионах; проанализировано более 16 тыс. машин) приводит издание «Коммерсант».В качестве залога банки брали в основном новые автомобили, потому что основная часть займов пришлась на машины стоимостью от 300 тыс. до 700 тыс. руб. Между тем владельцы Toyota Camry и Mazda 6 также закладывали свои авто. Как отмечает «Коммерсант», эти модели имеют хорошую остаточную стоимость.Не менее популярной моделью в рейтинге автозалогов стал Volkswagen Polo, он занял пятую строчку в рейтинге. В топ-20 вошли и отечественные автомобили, такие как Lada Granta и Lada Priora.  Чаще всего автомобили оставляют в качестве залога жители Москвы, на их долю приходится 35% всех кредитов. Москвичи чаще всего в залог оставляют Hyundai Solaris. Санкт-Петербург и Екатеринбург отражают картинку в целом по стране, здесь лидирует Ford Focus. Кроме Ростова-на-Дону, здесь большей популярностью пользуется Hyundai Accent.
2020-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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