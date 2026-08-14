От 400 тыс. рублей за «живой» экземпляр: стоит ли брать Ford Focus III на вторичке в 2026 году

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

14 августа 2026, 05:57

Ford Focus III: что скрывают бюджетные экземпляры на вторичном рынке

Ford Focus III: что скрывают бюджетные экземпляры на вторичном рынке

От 400 тыс. рублей за «живой» экземпляр: стоит ли брать Ford Focus III на вторичке в 2026 году

Ford Focus III: что скрывают бюджетные экземпляры на вторичном рынке

Ford Focus третьей генерации снова в центре внимания. Какие плюсы и подводные камни ждут покупателей, что советуют специалисты и почему именно сейчас стоит рассмотреть этот вариант - разбираемся на примерах и с учетом свежих мнений экспертов.

Ford Focus третьей генерации снова в центре внимания. Какие плюсы и подводные камни ждут покупателей, что советуют специалисты и почему именно сейчас стоит рассмотреть этот вариант - разбираемся на примерах и с учетом свежих мнений экспертов.

В условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, а выбор на рынке становится все более ограниченным, многие россияне обращают внимание на подержанные модели, которые могут предложить оптимальное сочетание цены и надежности. Одним из таких вариантов является Ford Focus третьего поколения, который, по информации «Российской газеты», можно найти на вторичном рынке по цене от 400 тысяч рублей. Интерес к этим автомобилям не случаен: модель сочетает в себе проверенные временем агрегаты и относительно доступное обслуживание, что особенно актуально для тех, кто ищет практичный транспорт на каждый день.

Ford Focus III выпускался с 2010 по 2019 год, российская сборка осуществлялась на заводе во Всеволожске с 2011 года. В 2014 году модель пережила рестайлинг, после которого получила ряд технических доработок. Эксперты советуют присматриваться к экземплярам возраста 10–12 лет с пробегом до 150 тысяч километров — именно такие машины чаще всего встречаются на рынке и сохраняют наиболее сбалансированное соотношение цены и состояния.

Главным преимуществом Focus является гамма линейных атмосферных бензиновых моторов объемом 1,6 литра (105 или 125 л.с.), которые достались модели от предыдущего поколения. Эти двигатели устойчивы к нагрузкам и при своевременном обслуживании демонстрируют высокую надежность. Однако на ранних выпусках возникали проблемы с нагаром в камере сгорания, вызванные неудачной прошивкой, — этот недостаток устранили к 2012 году. Более мощный 2-литровый атмосферник (150 л.с.) конструктивно сложнее: у него цепной привод ГРМ и непосредственный впрыск, что требует особого внимания к качеству топлива. В противном случае клапаны могут быстро покрыться нагаром, а топливная аппаратура выйдет из строя.

Дизельные версии Ford Focus III на российском рынке встречаются редко, но если такой автомобиль попадается, то, как отмечают специалисты, 2-литровый дизель PSA отличается прочностью и способен проходить до 200 тысяч километров без серьезных вложений. Правда, сбои в работе топливной системы все же происходят, особенно при использовании некачественного топлива.

Особое внимание стоит уделить трансмиссии. Автоматизированная коробка Powershift, пришедшая на смену классическому «автомату», оказалась проблемной: у владельцев возникали сложности с течью сальников, загрязнением масла, быстрым износом соленоидов и рывками при переключении. В первых экземплярах коробка могла выйти из строя уже на 30–40 тысячах километров. Механическая коробка передач считается наиболее надежной, хотя и у нее есть нюансы: с мотором 1,6 литра иногда выходит из строя подшипник первичного вала.

Подвеска Ford Focus III не зависит от года выпуска: основной источник затрат — задние амортизаторы, которые иногда требуют замены уже через 20–30 тысяч километров, хотя чаще всего ресурс достигает 70 тысяч. Задняя многорычажная подвеска с подруливающим эффектом способна выдерживать до 150 тысяч километров, что выгодно отличает Focus от многих конкурентов.

Эксперты советуют выбирать рестайлинговые версии с атмосферным мотором 1,6 литра и механической коробкой передач — такой тандем считается наименее рискованным и наиболее сбалансированным с точки зрения эксплуатационных расходов. При этом важно внимательно изучить историю технического обслуживания и оценить реальное техническое состояние, чтобы впоследствии избежать разочарований.

Ford Focus третьего поколения отличается доступностью запасных частей, развитой сетью сервисов и понятной конструкцией. Однако при покупке следует быть готовым к возможным неполадкам с коробкой Powershift, а также внимательно следить за состоянием подвески и топливной системы. Для тех, кто ищет надежный и недорогой автомобиль на каждый день, Focus III остается одним из самых разумных вариантов на вторичном рынке, особенно если речь идет о рестайлинговых версиях с механикой и атмосферным мотором.

Интересно, что тенденция к выбору проверенных временем моделей наблюдается не только среди поклонников Ford. Например, на рынке премиальных автомобилей также сохраняется спрос на стабильные и надежные решения, о чем в последнее время говорят эксперты в области перспектив бренда Aurus: почему новые модели Aurus удерживаются в сегменте роскоши .

Упомянутые модели: Ford Focus (от 889 000 Р)
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Китай против Японии: битва за сердце байкера — кто побеждает в 2026 году?
Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России
Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Тула Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться