Виртуальный электрокар Ford Focus на базе Renault 5 удивил фанатов – что это было?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 05:03

Ford Focus может вернуться в 2027 году, но не таким, как все ждут

Ford завершил выпуск Focus, но слухи о возвращении модели не утихают. В сети появились рендеры электрокара на базе Renault 5, которые вызвали бурю обсуждений. Официальных подтверждений нет, но интерес к будущему Focus только растет. Каким будет новый Ford – кроссовером или чем-то неожиданным?

Конец эпохи для культовой модели Ford наступил в 2025 году, когда с конвейера завода в Саарлуисе сошел последний Focus. Это событие ознаменовало завершение почти тридцатилетней истории одного из самых известных автомобилей марки, оставив поклонников и сотрудников завода с чувством светлой грусти.

Однако прощание, судя по всему, может оказаться не вечным. Уже сейчас в индустрии циркулируют слухи о возможном возрождении имени Focus к 2027 году, но в совершенно новом обличье. По данным инсайдеров, вместо привычного хэтчбека нас может ждать компактный кроссовер, который будет выпускаться в Испании на одной платформе с Ford Kuga. Ожидается, что модель получит современные гибридные и полностью электрические силовые установки, что станет логичным ответом на запросы рынка.

Caption

Такой шаг кардинально изменит позиционирование автомобиля. В случае возвращения Focus уже не будет конкурировать с классическими гольф-классом, а вольется в насыщенный сегмент компактных SUV. Эта смена ориентиров способна удивить многих приверженцев оригинальной концепции модели.

Пока официальные детали не разглашаются, энтузиасты и дизайнеры активно фантазируют о будущем Focus. В сети уже появились любопытные рендеры, например, одна из концепций представляет его как электрокар, стилистически основанный на дизайне Renault 5 E-Tech. Этот виртуальный проект, сочетающий фирменную решетку Ford с ярким обликом французского электромобиля, вызвал оживленные споры. Хотя шансы на реализацию подобного проекта практически нулевые из-за стремления Ford сохранить самостоятельность, сами дискуссии показывают, насколько живой интерес сохраняется к имени Focus.

Будущее легендарного названия пока окутано тайной. Компании предстоит сделать непростой выбор между ностальгией по классическому формату и смелым движением в сторону новых тенденций. Но что очевидно уже сегодня, так это то, что даже после окончания производства история Focus продолжает волновать умы автомобилистов по всему миру.

Упомянутые модели: Ford Focus (от 889 000 Р)
Упомянутые марки: Ford
