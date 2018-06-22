22 июня 2018, 10:25
Ford Focus научили распознавать ямы на дороге
Компания Ford рассказала подробнее о новом электронном ассистенте, который будет доступен в виде опции для Focus четвертого поколения. При обнаружении на дороге ямы адаптивные амортизаторы смогут менять жесткость и минимизировать риск пробоя и потери управления.
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Дюжина высокочувствительных сенсоров будет непрерывно сканировать дорожное полотно впереди автомобиля. При обнаружении выбоины они дадут «команду» амортизаторам настроиться на максимальную жесткость. Поэтому проезжая по яме, колесо не успеет в нее глубоко провалиться. Это поможет водителю при любой ситуации сохранить контроль над автомобилем. Наибольшую эффективность система демонстрирует при попадании в яму заднего колеса, поскольку у нее банально есть чуть больше времени на подготовку к удару.
Проблема качества дорог получила особую актуальность в нынешнем году. В феврале над территорией Великобритании свирепствовал ураган Эмма, который местные жители прозвали «Зверем с Востока» (Beast from the East). В результате небывалых морозов и снежных заносов, многие дороги пришли в плачевное состояние. В марте правительство выделило на их ремонт 100 млн фунтов стерлингов. Однако этих средств все равно не хватило для починки всех магистралей.
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Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
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