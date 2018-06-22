22 июня 2018, 10:25

Ford Focus научили распознавать ямы на дороге

Компания Ford рассказала подробнее о новом электронном ассистенте, который будет доступен в виде опции для Focus четвертого поколения. При обнаружении на дороге ямы адаптивные амортизаторы смогут менять жесткость и минимизировать риск пробоя и потери управления.
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На специальном мероприятии в Германии Ford представил семейство Focus четвертого поколения. В компании новинки ...
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Выбоины на дороге – проблема не только нашей страны. Водители Великобритании теперь могут спокойно ездить по разбитым дорогам на Ford Focus нового поколения. Конечно, при условии, что они не пожалеют дополнительные 650 фунтов стерлингов (около 55 тысяч рублей) за новую систему распознавания ям. В ее состав входят 12 датчиков и адаптивные амортизаторы. 

Дюжина высокочувствительных сенсоров будет непрерывно сканировать дорожное полотно впереди автомобиля. При обнаружении выбоины они дадут «команду» амортизаторам настроиться на максимальную жесткость. Поэтому проезжая по яме, колесо не успеет в нее глубоко провалиться. Это поможет водителю при любой ситуации сохранить контроль над автомобилем. Наибольшую эффективность система демонстрирует при попадании в яму заднего колеса, поскольку у нее банально есть чуть больше времени на подготовку к удару.

Проблема качества дорог получила особую актуальность в нынешнем году. В феврале над территорией Великобритании свирепствовал ураган Эмма, который местные жители прозвали «Зверем с Востока» (Beast from the East). В результате небывалых морозов и снежных заносов, многие дороги пришли в плачевное состояние. В марте правительство выделило на их ремонт 100 млн фунтов стерлингов. Однако этих средств все равно не хватило для починки всех магистралей.

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Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
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Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
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Ford Focus научили распознавать ямы на дороге
{{material_123043}}Выбоины на дороге – проблема не только нашей страны. Водители Великобритании теперь могут спокойно ездить по разбитым дорогам на Ford Focus нового поколения. Конечно, при условии, что они не пожалеют дополнительные 650 фунтов стерлингов (около 55 тысяч рублей) за новую систему распознавания ям. В ее состав входят 12 датчиков и адаптивные амортизаторы. Дюжина высокочувствительных сенсоров будет непрерывно сканировать дорожное полотно впереди автомобиля. При обнаружении выбоины они дадут «команду» амортизаторам настроиться на максимальную жесткость. Поэтому проезжая по яме, колесо не успеет в нее глубоко провалиться. Это поможет водителю при любой ситуации сохранить контроль над автомобилем. Наибольшую эффективность система демонстрирует при попадании в яму заднего колеса, поскольку у нее банально есть чуть больше времени на подготовку к удару.Проблема качества дорог получила особую актуальность в нынешнем году. В феврале над территорией Великобритании свирепствовал ураган Эмма, который местные жители прозвали «Зверем с Востока» (Beast from the East). В результате небывалых морозов и снежных заносов, многие дороги пришли в плачевное состояние. В марте правительство выделило на их ремонт 100 млн фунтов стерлингов. Однако этих средств все равно не хватило для починки всех магистралей.
2018-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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