25 июля 2017, 17:27

Ford Focus нового поколения замечен на дорожных тестах

Свежая генерация универсала Ford Focus 2018 проходит серию дорожных испытаний в Великобритании. Тестовый экземпляр тщательно скрыт под камуфляжем, но даже это не мешает заметить измененные детали кузова.
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  Ford Focus нового поколения замечен на дорожных тестах Ford Focus Ford Focus нового поколения замечен на дорожных тестах
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Новый Focus отличается доработанными бамперами, решеткой радиатора и современной галогеновой оптикой. По словам компании, изменения коснулись и интерьера автомобиля, наряду с пополнившимся списком опций. Под решеткой радиатора виднеется камера, свидетельствующая о наличии дорогой штатной мультимедийной системы. Скорее всего, даже базовая комплектация будет иметь функции автопилота и помощника парковки.

Свежее поколение модели построено на новой архитектуре, что позволило инженерам увеличить колесную базу. Не менее важное изменение заключается в применении полного привода и кузова купе. Кроме того, ожидаемая модель стала легче на 100 кг. Силовой агрегат новинка заимствует у предшественников. Но для американского рынка будет разработана несколько иная моторная линейка.

В объективы камер попал всего лишь прототип будущей серийной версии, но основные черты должны остаться такими же. Автопроизводитель запланировал европейскую премьеру модели на 2018 год.

Новинки и концепт кары Форд Фокус

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Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
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Ford Focus нового поколения замечен на дорожных тестах
{{material_119994}}Новый Focus отличается доработанными бамперами, решеткой радиатора и современной галогеновой оптикой. По словам компании, изменения коснулись и интерьера автомобиля, наряду с пополнившимся списком опций. Под решеткой радиатора виднеется камера, свидетельствующая о наличии дорогой штатной мультимедийной системы. Скорее всего, даже базовая комплектация будет иметь функции автопилота и помощника парковки.Свежее поколение модели построено на новой архитектуре, что позволило инженерам увеличить колесную базу. Не менее важное изменение заключается в применении полного привода и кузова купе. Кроме того, ожидаемая модель стала легче на 100 кг. Силовой агрегат новинка заимствует у предшественников. Но для американского рынка будет разработана несколько иная моторная линейка.В объективы камер попал всего лишь прототип будущей серийной версии, но основные черты должны остаться такими же. Автопроизводитель запланировал европейскую премьеру модели на 2018 год.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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