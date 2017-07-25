25 июля 2017, 17:27
Ford Focus нового поколения замечен на дорожных тестах
Свежая генерация универсала Ford Focus 2018 проходит серию дорожных испытаний в Великобритании. Тестовый экземпляр тщательно скрыт под камуфляжем, но даже это не мешает заметить измененные детали кузова.
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Свежее поколение модели построено на новой архитектуре, что позволило инженерам увеличить колесную базу. Не менее важное изменение заключается в применении полного привода и кузова купе. Кроме того, ожидаемая модель стала легче на 100 кг. Силовой агрегат новинка заимствует у предшественников. Но для американского рынка будет разработана несколько иная моторная линейка.
В объективы камер попал всего лишь прототип будущей серийной версии, но основные черты должны остаться такими же. Автопроизводитель запланировал европейскую премьеру модели на 2018 год.
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Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
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