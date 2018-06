Ford Focus получил новый пакет опций

На создание пакета Black Pack сотрудников Ford вдохновил успех комплектации White and Black. С февраля 2017 года российские дилеры продали более тысячи автомобилей в черно-белом исполнении. Но список ее оборудования близок к топовому, поэтому и цена оказывается внушительной. Например, за Ford Focus со 125-сильным двигателем (1,6 литра) и «механикой» с учетом всех акций и скидок в версии White and Black придется выложить не менее 903 000 рублей.Пакет Black Pack можно заказать только в дополнение к комплектациям Special Edition и Titanium. В первом случае придется доплатить 30 000 рублей, а во втором – 20 000 рублей. Экономия относительно версии White and Black составит порядка 40 000 рублей. Пакет опций включает в себя черную крышу, черные корпуса боковых зеркал и черненые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. А главное, в отличие от комплектации White and Black, пакет Black Pack доступен не только для белых автомобилей. Его можно дозаказать к красным (Candy Red) и серебристым (Moondust Silver) Ford Focus. Кстати, версия Special Edition появилась у Ford Focus всего неделю назад. Она пришла на смену прежней SYNC Edition. В ее состав входит мультимедиа SYNC, обогрев передних сидений, электропривод задних стеклоподъемников, противотуманки и хромированная решетка радиатора, как у топовой версии Titanium.

