20 июня 2018, 09:17
Ford Focus получил новый пакет опций
Российским покупателям Ford Focus теперь доступен новый пакет персонализаций для экстерьера под названием Black Pack. Сделать свой хэтчбек или седан более стильным и запоминающимся можно, доплатив 20 – 30 тысяч рублей в зависимости от комплектации.
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Пакет Black Pack можно заказать только в дополнение к комплектациям Special Edition и Titanium. В первом случае придется доплатить 30 000 рублей, а во втором – 20 000 рублей. Экономия относительно версии White and Black составит порядка 40 000 рублей. Пакет опций включает в себя черную крышу, черные корпуса боковых зеркал и черненые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. А главное, в отличие от комплектации White and Black, пакет Black Pack доступен не только для белых автомобилей. Его можно дозаказать к красным (Candy Red) и серебристым (Moondust Silver) Ford Focus.
Кстати, версия Special Edition появилась у Ford Focus всего неделю назад. Она пришла на смену прежней SYNC Edition. В ее состав входит мультимедиа SYNC, обогрев передних сидений, электропривод задних стеклоподъемников, противотуманки и хромированная решетка радиатора, как у топовой версии Titanium.
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