20 июня 2018, 09:17

Ford Focus получил новый пакет опций

Российским покупателям Ford Focus теперь доступен новый пакет персонализаций для экстерьера под названием Black Pack. Сделать свой хэтчбек или седан более стильным и запоминающимся можно, доплатив 20 – 30 тысяч рублей в зависимости от комплектации.
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На создание пакета Black Pack сотрудников Ford вдохновил успех комплектации White and Black. С февраля 2017 года российские дилеры продали более тысячи автомобилей в черно-белом исполнении. Но список ее оборудования близок к топовому, поэтому и цена оказывается внушительной. Например, за Ford Focus со 125-сильным двигателем (1,6 литра) и «механикой» с учетом всех акций и скидок в версии White and Black придется выложить не менее 903 000 рублей.

Пакет Black Pack можно заказать только в дополнение к комплектациям Special Edition и Titanium. В первом случае придется доплатить 30 000 рублей, а во втором – 20 000 рублей. Экономия относительно версии White and Black составит порядка 40 000 рублей. Пакет опций включает в себя черную крышу, черные корпуса боковых зеркал и черненые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. А главное, в отличие от комплектации White and Black, пакет Black Pack доступен не только для белых автомобилей. Его можно дозаказать к красным (Candy Red) и серебристым (Moondust Silver) Ford Focus. 

Кстати, версия Special Edition появилась у Ford Focus всего неделю назад. Она пришла на смену прежней SYNC Edition. В ее состав входит мультимедиа SYNC, обогрев передних сидений, электропривод задних стеклоподъемников, противотуманки и хромированная решетка радиатора, как у топовой версии Titanium.
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Farion
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Андрей
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Ford Focus получил новый пакет опций
{{material_123593}}На создание пакета Black Pack сотрудников Ford вдохновил успех комплектации White and Black. С февраля 2017 года российские дилеры продали более тысячи автомобилей в черно-белом исполнении. Но список ее оборудования близок к топовому, поэтому и цена оказывается внушительной. Например, за Ford Focus со 125-сильным двигателем (1,6 литра) и «механикой» с учетом всех акций и скидок в версии White and Black придется выложить не менее 903 000 рублей.Пакет Black Pack можно заказать только в дополнение к комплектациям Special Edition и Titanium. В первом случае придется доплатить 30 000 рублей, а во втором – 20 000 рублей. Экономия относительно версии White and Black составит порядка 40 000 рублей. Пакет опций включает в себя черную крышу, черные корпуса боковых зеркал и черненые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. А главное, в отличие от комплектации White and Black, пакет Black Pack доступен не только для белых автомобилей. Его можно дозаказать к красным (Candy Red) и серебристым (Moondust Silver) Ford Focus. Кстати, версия Special Edition появилась у Ford Focus всего неделю назад. Она пришла на смену прежней SYNC Edition. В ее состав входит мультимедиа SYNC, обогрев передних сидений, электропривод задних стеклоподъемников, противотуманки и хромированная решетка радиатора, как у топовой версии Titanium.
2018-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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