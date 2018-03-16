16 марта 2018, 13:00
Ford Focus прячется за ярким камуфляжем
Компания Ford решила сменить унылую черно-белую камуфляжную пленку на яркие комиксы. Фотошпионы засекли на дорожных тестах в Германии седан, обтянутый необычной пленкой, которая так же хорошо скрывает контуры кузова.
Ford Focus
Выпускается с 1998 г.
Новый от 824 000 до 1 205 000 Р
Отзывов: 21
Автомобили в камуфляже всегда привлекают внимание. Поэтому идея Ford дает широкий простор для фантазии рекламщиков. С помощью тестовых автомобилей можно продвигать товары или новые фильмы.
Главная утечка произошла в середине февраля. Тогда фотошпионам удалось подобраться к хэтчбеку Focus на съемках рекламных материалов в Испании. Новое поколение прибавит в размерах – около 50 мм к размеру колесной базы, и потеряет в весе – минут 50 килограмм. В линейку двигателей в зависимости от региона войдут бензиновые и гибридные двигатели объемом от 1,0 до 2,0 литров.
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