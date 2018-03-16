16 марта 2018, 13:00

Ford Focus прячется за ярким камуфляжем

Компания Ford решила сменить унылую черно-белую камуфляжную пленку на яркие комиксы. Фотошпионы засекли на дорожных тестах в Германии седан, обтянутый необычной пленкой, которая так же хорошо скрывает контуры кузова.
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  Ford Focus прячется за ярким камуфляжем Ford Focus Ford Focus прячется за ярким камуфляжем Ford Focus Ford Focus прячется за ярким камуфляжем Ford Focus Ford Focus прячется за ярким камуфляжем Ford Focus Ford Focus прячется за ярким камуфляжем
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фото
  
Ford Focus
Выпускается с 1998 г.
Новый от 824 000 до 1 205 000 Р
Отзывов: 21
Ford придумал новый подход к камуфляжу. Седан Focus затянули пленкой с изображением диалога молодого человека и девушки Белинды, которая говорит, что они должны пока сохранить все в секрете. Также на пленке напечатан хэштег #TimeToFocus. Премьера седана должна состояться в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. Ранее в похожем ярком камуфляже попался Focus в кузове хэтчбек. Единственное, что можно сказать о двух закамуфлированных автомобилях – в новом поколении превращение хэтчбека в седан прошло более гармонично, чем в предыдущих. Новая четырехдверка отличается изящными линиями крыши и багажника. Кроме того, оба автомобиля получили светодиодные ходовые огни.

Автомобили в камуфляже всегда привлекают внимание. Поэтому идея Ford дает широкий простор для фантазии рекламщиков. С помощью тестовых автомобилей можно продвигать товары или новые фильмы. 

Главная утечка произошла в середине февраля. Тогда фотошпионам удалось подобраться к хэтчбеку Focus на съемках рекламных материалов в Испании. Новое поколение прибавит в размерах – около 50 мм к размеру колесной базы, и потеряет в весе – минут 50 килограмм. В линейку двигателей в зависимости от региона войдут бензиновые и гибридные двигатели объемом от 1,0 до 2,0 литров.
Новинки и концепт кары Форд Фокус
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Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
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Ford Focus прячется за ярким камуфляжем
{{model_421}}Ford придумал новый подход к камуфляжу. Седан Focus затянули пленкой с изображением диалога молодого человека и девушки Белинды, которая говорит, что они должны пока сохранить все в секрете. Также на пленке напечатан хэштег #TimeToFocus. Премьера седана должна состояться в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. Ранее в похожем ярком камуфляже попался Focus в кузове хэтчбек. Единственное, что можно сказать о двух закамуфлированных автомобилях – в новом поколении превращение хэтчбека в седан прошло более гармонично, чем в предыдущих. Новая четырехдверка отличается изящными линиями крыши и багажника. Кроме того, оба автомобиля получили светодиодные ходовые огни.Автомобили в камуфляже всегда привлекают внимание. Поэтому идея Ford дает широкий простор для фантазии рекламщиков. С помощью тестовых автомобилей можно продвигать товары или новые фильмы. Главная утечка произошла в середине февраля. Тогда фотошпионам удалось подобраться к хэтчбеку Focus на съемках рекламных материалов в Испании. Новое поколение прибавит в размерах – около 50 мм к размеру колесной базы, и потеряет в весе – минут 50 килограмм. В линейку двигателей в зависимости от региона войдут бензиновые и гибридные двигатели объемом от 1,0 до 2,0 литров.
2018-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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