Что скрывается за привлекательным дизайном и почему многие жалеют о покупке

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Элина Градова

8 декабря 2025, 23:17

Внешний вид Ford Focus до сих пор актуален. Однако владельцы сталкиваются с неожиданными трудностями. Некоторые проблемы проявляются уже на первых тысячах километров. Подробности в материале.

Внешне Ford Focus по-прежнему выглядит современно и привлекательно, не выдавая свой возраст. Однако, как отмечают владельцы, за стильной оболочкой скрывается целый ряд нюансов, которые способны испортить впечатление от эксплуатации. По информации Quto, многие пользователи сталкиваются с проблемами, которые выходят далеко за рамки обычных мелочей.

Одна из главных претензий касается роботизированной трансмиссии PowerShift, пришедшей на смену классическому «автомату». Уже на небольших пробегах владельцы отмечают рывки при переключении передач, задержки и нестабильную работу коробки. Даже после многочисленных визитов к дилеру и замены деталей ситуация часто не меняется. В результате, поездки превращаются в череду неприятных сюрпризов, а удовольствие от управления автомобилем заметно снижается.

Не обошлось и без нареканий к качеству сборки. Владельцы рестайлинговых версий ожидали, что обновленная модель избавится от «детских болезней», но на практике столкнулись с новыми недостатками. Среди них - заедающие омыватели фар, скрипы в салоне, дребезжащий пластик при прослушивании музыки и нестабильная работа мультимедийной системы. Некоторые детали, такие как болты с нестандартным размером и изолента на элементах под капотом, вызывают недоумение и вопросы к производителю.

Срок службы многих узлов, по мнению владельцев, рассчитан ровно на гарантийный период. После его окончания ремонт ложится на плечи автовладельца, а стоимость некоторых запчастей оказывается неожиданно высокой. Например, замена ксеноновой фары может обойтись в сумму, сравнимую с ценой подержанного автомобиля.

Внутреннее пространство также вызывает вопросы. Несмотря на позиционирование в сегменте C, салон кажется тесным, а эргономика оставляет желать лучшего. Бардачок мал, карманы узкие, а некоторые элементы управления расположены не самым удобным образом. Водители отмечают, что пересаживаясь с других иномарок, испытывают разочарование из-за недостатка комфорта и продуманности.

Динамические характеристики автомобиля не радуют. Разгон вялый, обгоны на трассе требуют терпения и осторожности. На низких оборотах двигатель реагирует с задержкой, а попытки ускориться часто заканчиваются разочарованием. Даже на механической коробке передач ситуация не сильно лучше - многие отмечают, что автомобиль не оправдывает ожиданий по части управляемости и динамики.

Тем не менее, нельзя не отметить и положительные стороны. Внешний вид, качественная музыка, приятная подсветка и хорошая управляемость находят своих поклонников. Однако для многих эти плюсы не перекрывают многочисленных минусов, с которыми приходится сталкиваться в повседневной эксплуатации.

В итоге, несмотря на привлекательный дизайн и современные опции, Ford Focus часто разочаровывает владельцев. Мелкие и крупные недочеты, проблемы с надежностью и эргономикой заставляют задуматься о целесообразности покупки. Многие владельцы после нескольких лет эксплуатации больше не рассматривают этот автомобиль для себя и не советуют его друзьям.

Упомянутые модели: Ford Focus (от 889 000 Р)
Упомянутые марки: Ford
