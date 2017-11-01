Ford Focus RS получил рычаг для дрифта
Компания сообщает, что тестировал нововведение знаменитый гонщик и каскадер Кен Блок. Система, получившая название Drift Stick, подключается через диагностический порт и добавляет в блок управления силовым агрегатом необходимые настройки.
Алгоритм работы дрифт-рычага предполагает разъединение муфты и блокировку задних колес автомобиля. Это позволяет отправить машину в управляемый занос. Автолюбителям новинка доступна по цене 999 долларов с учетом установки. При этом все гарантийные обязательства сохраняются.
Актуальная версия Ford Focus RS получила 2,3-литровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом, выдающий 320 «лошадей» и 470 Нм крутящего момента. Такое оснащение позволяет «заряженному» автомобилю развивать скорость с места до 100 км/ч за 4,7 секунды. На американском рынке цены на хот-хэтч стартуют с отметки 41 100 долларов.
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