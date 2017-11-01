1 ноября 2017, 19:35

Ford Focus RS получил рычаг для дрифта

Американское шоу SEMA, посвященное автомобильному тюнингу, вдохновляет производителей создавать особые модификации или опции для своих автомобилей. Так, спортивное подразделение марки Ford - Ford Performance - выпустило для хот-хэтча Focus R специальный рычаг ручного тормоза для дрифта.
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Новая деталь выполняет функции гидравлического ручника автомобилей для ралли. Он устанавливается на место заводского ручного тормоза и не требует дополнительных отверстий. Если владелец «заряженного» хэтчбека решит отказаться от дрифта, он в легкостью может вернуть стандартный рычаг.

Компания сообщает, что тестировал нововведение знаменитый гонщик и каскадер Кен Блок. Система, получившая название Drift Stick, подключается через диагностический порт и добавляет в блок управления силовым агрегатом необходимые настройки.

Алгоритм работы дрифт-рычага предполагает разъединение муфты и блокировку задних колес автомобиля. Это позволяет отправить машину в управляемый занос. Автолюбителям новинка доступна по цене 999 долларов с учетом установки. При этом все гарантийные обязательства сохраняются.

Актуальная версия Ford Focus RS получила 2,3-литровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом, выдающий 320 «лошадей» и 470 Нм крутящего момента. Такое оснащение позволяет «заряженному» автомобилю развивать скорость с места до 100 км/ч за 4,7 секунды. На американском рынке цены на хот-хэтч стартуют с отметки 41 100 долларов.

Дизайн и тюнинг Форд Фокус РС

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разблокировка магнитолы
виктор
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Андрей
Отзыв о Ford Focus RS 2008 года
Всё супер. Очень резвая машинка
nypok_911
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Ford Focus RS получил рычаг для дрифта
{{material_121286}}Новая деталь выполняет функции гидравлического ручника автомобилей для ралли. Он устанавливается на место заводского ручного тормоза и не требует дополнительных отверстий. Если владелец «заряженного» хэтчбека решит отказаться от дрифта, он в легкостью может вернуть стандартный рычаг.Компания сообщает, что тестировал нововведение знаменитый гонщик и каскадер Кен Блок. Система, получившая название Drift Stick, подключается через диагностический порт и добавляет в блок управления силовым агрегатом необходимые настройки.Алгоритм работы дрифт-рычага предполагает разъединение муфты и блокировку задних колес автомобиля. Это позволяет отправить машину в управляемый занос. Автолюбителям новинка доступна по цене 999 долларов с учетом установки. При этом все гарантийные обязательства сохраняются.Актуальная версия Ford Focus RS получила 2,3-литровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом, выдающий 320 «лошадей» и 470 Нм крутящего момента. Такое оснащение позволяет «заряженному» автомобилю развивать скорость с места до 100 км/ч за 4,7 секунды. На американском рынке цены на хот-хэтч стартуют с отметки 41 100 долларов.
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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