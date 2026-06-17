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Автор: Дарья Климова

17 июня 2026, 12:01

Ford F-Series и Nissan Versa: какие авто лидируют в США, Канаде и Мексике в 2026

Ford F-Series и Nissan Versa: какие авто лидируют в США, Канаде и Мексике в 2026

Автомобили и футбол: какие машины выбирают в США, Канаде и Мексике во время ЧМ‑2026 - главные тренды трёх рынков

Ford F-Series и Nissan Versa: какие авто лидируют в США, Канаде и Мексике в 2026

Чемпионат мира по футболу впервые проходит сразу в трех странах, и это не только спортивное событие, но и повод узнать, какие автомобили выбирают жители США, Канады и Мексики. Какие модели стали бестселлерами, почему их предпочитают и как изменился рынок - эксперты объяснили, что влияет на выбор покупателей. Мало кто знает, что в этом году на рынке появились неожиданные лидеры, а привычные фавориты уступили позиции.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит сразу в трех странах, и это не только спортивное событие, но и повод узнать, какие автомобили выбирают жители США, Канады и Мексики. Какие модели стали бестселлерами, почему их предпочитают и как изменился рынок - эксперты объяснили, что влияет на выбор покупателей. Мало кто знает, что в этом году на рынке появились неожиданные лидеры, а привычные фавориты уступили позиции.

Для российских автолюбителей важно понимать, какие автомобили становятся самыми востребованными на крупнейших рынках мира, ведь именно эти тренды часто определяют будущее и для отечественного рынка. Чемпионат мира по футболу 2026 года, который впервые проходит сразу в США, Канаде и Мексике, стал отличным поводом взглянуть на предпочтения водителей в этих странах. Как сообщает Autonews, ситуация на североамериканском рынке в этом году оказалась особенно показательной: привычные лидеры сохранили свои позиции, но появились и новые интересные тенденции.

В США уже почти полвека абсолютным фаворитом остается Ford F-Series. Этот пикап не только символ американских дорог, но и реальный лидер по продажам: за первый квартал 2026 года реализовано 159 901 экземпляр, хотя это и меньше прошлогоднего результата. В 2025 году американцы купили более 828 тысяч таких машин. Главный соперник - Chevrolet Silverado - тоже не сдает позиций, а Honda CR-V уверенно держится в тройке лидеров. Среди седанов выделяется Toyota Camry, спрос на которую вырос более чем на 11%.

В Мексике ситуация иная: здесь на первом месте Nissan Versa, который удерживает лидерство несмотря на снижение продаж почти на 15%. По данным INEGI, за первые четыре месяца 2026 года в стране продано более полумиллиона новых автомобилей - это рекорд за последнее десятилетие. Nissan контролирует почти пятую часть рынка, а за ним следуют General Motors и Volkswagen. Китайские бренды, такие как Geely и Changan, показывают впечатляющий рост, но пока не могут потеснить традиционных фаворитов. Chevrolet Aveo также укрепил свои позиции, а Versa по итогам прошлого года стала абсолютным бестселлером с результатом свыше 90 тысяч проданных машин.

Канадский рынок, по информации DesRosiers Automotive Reports, в первом квартале 2026 года немного просел, но Ford F-150 вновь оказался вне конкуренции. За три месяца продано более 34 тысяч этих пикапов, что на 9% больше, чем годом ранее. В пятерке лидеров также GMC Sierra, Honda CR-V, Chevrolet Silverado и Hyundai Tucson, причем последний показал почти 48-процентный рост. Интересно, что Ford в Канаде увеличил продажи на 14%, а General Motors, напротив, потерял более 13%. В 2025 году канадцы приобрели свыше 138 тысяч пикапов Ford F-150, включая тяжелые версии Super Duty.

Стоит отметить, что предпочтения покупателей в этих странах формируются не только традициями, но и экономическими реалиями. В США и Канаде пикапы остаются символом универсальности и надежности, а в Мексике ставка делается на доступные и экономичные седаны. Китайские производители активно наращивают присутствие, но пока не могут конкурировать с устоявшимися брендами. Для сравнения, в России ситуация развивается по своим законам, однако наблюдать за мировыми трендами полезно: они могут подсказать, какие модели и форматы будут востребованы в ближайшие годы. Кстати, похожий анализ недавно провели и для российского рынка - подробности о старте продаж Volga и планах по новым моделям можно найти в нашем архиве.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Ford F-Series удерживает лидерство в США уже 49 лет, а в Канаде эта серия остается самой популярной более четырех десятилетий. В Мексике Nissan Versa не только самый продаваемый автомобиль, но и символ доступности для местных водителей. Китайские бренды продолжают расти, но пока их доля не превышает 10% рынка. Эти данные позволяют предположить, что в ближайшие годы расстановка сил на североамериканском рынке может измениться, но пока традиционные лидеры уверенно держат свои позиции.

Упомянутые модели: Ford F-150, Nissan Versa
Упомянутые марки: Ford, Nissan, Chevrolet, Toyota, Geely, Changan, GMC, Hyundai
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