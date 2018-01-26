26 января 2018, 09:17

Ford готовит экстремальный Ranger

Фотографы-«шпионы» выследили экстремальную модификацию пикапа Ranger под названием Raptor. Автомобиль должен быть представлен на мировом авторынке уже в этом году.
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Ford Ranger
Выпускается с 1999 г.
Новый от 1 369 000 до 1 615 000 Р
Отзывов: 6
От обычной версии модели пикап будет отличаться расширенными колесными арками, большими колесными дисками и другой решеткой радиатора. Также компания установит на машину модернизированную подвеску с особыми настройками, внедорожные покрышки, более производительные тормозные механизмы, а также усиленную защиту нижней части кузова.

Что под капотом, пока не ясно. Обычный Ranger приводится в движение 2,3-литровым бензиновым турбомотором семейства EcoBoost. В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатый «автомат». Пикап оснащается системой подключаемого полного привода, понижающим рядом в коробке передач и блокировкой заднего дифференциала. Примечательно, что предыдущая генерация машины комплектовалась исключительно 2,2- и 3,2-литровыми дизелями.
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Ford готовит экстремальный Ranger
{{model_1787}} От обычной версии модели пикап будет отличаться расширенными колесными арками, большими колесными дисками и другой решеткой радиатора. Также компания установит на машину модернизированную подвеску с особыми настройками, внедорожные покрышки, более производительные тормозные механизмы, а также усиленную защиту нижней части кузова.Что под капотом, пока не ясно. Обычный Ranger приводится в движение 2,3-литровым бензиновым турбомотором семейства EcoBoost. В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатый «автомат». Пикап оснащается системой подключаемого полного привода, понижающим рядом в коробке передач и блокировкой заднего дифференциала. Примечательно, что предыдущая генерация машины комплектовалась исключительно 2,2- и 3,2-литровыми дизелями.
2018-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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