Новый электропикап Ford с необычным дизайном и компактной грузовой платформой

11 июня 2026, 07:06
Ford готовит электрический пикап 2028 года: первые детали и особенности конструкции
Ford готовит электрический пикап 2028 года: первые детали и особенности конструкции
Ford активно тестирует прототип электрического пикапа на базе Universal EV Platform. Модель обещает стать доступной альтернативой бензиновым и электрическим грузовикам, а также удивить аэродинамикой и просторным салоном. Почему этот проект важен для рынка - в нашем материале.
Появление нового пикапа Ford – событие, которое может изменить расстановку на рынке среднеразмерных грузовиков. Компания делает ставку на доступность и современные технологии, что особенно актуально на фоне растущего интереса к электромобилям и ужесточения экологических стандартов.
Как сообщает The Autopian, на дорогах был замечен прототип будущей модели, который уже оснащен деталями, близкими к серийным. Внешне автомобиль выделяется сильно наклоненным лобовым стеклом, компактной грузовой платформой и небольшими колесами с динамическими аэродинамическими колпаками. По длине кузова новинка приближается к Maverick, а не к Ranger, а по ширине и высоте заметно компактнее традиционных пикапов.
Интерьер продуман для четырехдверной компоновки с акцентом на пространство для пассажиров. В грузовом отсеке – простая прямая стенка, задняя часть кузова выполнена максимально лаконично. Передняя часть отличается вертикальной формой и небольшими фарами, в центре решетки можно увидеть радар адаптивного круиз-контроля и камеру.
Производство модели организовано на заводе в Луисвилле, штат Кентукки. Для этого Ford завершил выпуск Escape и его аналога Lincoln для рынка США, чтобы высвободить мощности под новый проект. Ожидается, что стартовая цена составит около 30 000 долларов, что сделает пикап одним из самых доступных электромобилей в своем классе.
Технически новинка построена на универсальной платформе электромобилей с 48-вольтовой низковольтной и 400-вольтовой высоковольтной архитектурой. Используются литий-железо-фосфатные призматические структурные батареи, которые дешевле и прочнее традиционных решений. В конструкции применена технология крупногабаритного алюминиевого литья, которая позволяет увеличить внутреннее пространство и упростить сборку.
Ford обещает, что салон будет просторнее, чем у Toyota RAV4, а динамика – на уровне Mustang EcoBoost. Заказы на новый пикап откроются во второй половине 2026 года, а первые автомобили попадут к клиентам в 2027 году как модели 2028 года. Название модели пока держится в секрете, но среди возможных вариантов фигурирует Ranchero.
В целом, новый электрический пикап Ford может стать важным шагом для массового сегмента: сочетание доступной цены, современных технологий и практичного дизайна способно привлечь аудиторию. Для российского рынка такие решения интересны с точки зрения будущего развития электромобильного направления и, возможно, появления аналогичных моделей в ближайшие годы.
Интерес к редким и необычным моделям Ford остается стабильно высоким. Например, недавно на рынке появился сертифицированный Ford Mustang Fastback Eleanor 1967 года с мотором 428 Cobra Jet, который привлек внимание коллекционеров. Подробнее можно узнать в соответствующем материале о старинном Мустанге Элеоноры .
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