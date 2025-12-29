Компактный кроссовер Ford Puma сменит стиль и платформу — что ждет поклонников?

29 декабря 2025, 08:39
Ford готовит новое поколение Puma с угловатым дизайном и намеками на Bronco Sport
Ford меняет стратегию в Европе и готовит обновление Puma. Новый кроссовер станет заметно угловатее и получит свежий облик. Компания отказывается от прежних платформ и делает ставку на сотрудничество с Renault. Ожидается, что новинка удивит поклонников необычным дизайном и новыми технологиями.
