Компактный кроссовер Ford Puma сменит стиль и платформу — что ждет поклонников?

В последние годы Ford столкнулся со снижением доли на европейском рынке, что вынудило компанию пересмотреть планы развития модельного ряда. После ухода с конвейера Fiesta и Focus, а также недостаточно успешных продаж Explorer и Capri, автопроизводитель сделал ставку на новые форматы и партнерства.

Ключевым проектом стала модернизация популярного кроссовера Puma. В декабре 2025 года появилась его электрическая версия Gen-E, а сейчас Ford уже ведет работу над следующим поколением модели. Хотя прототипы еще не вышли на дороги, в сети опубликованы цифровые рендеры, показывающие необычный облик новинки. Ее дизайн станет более строгим и угловатым, что сделает Puma похожей на уменьшенную версию Ford Bronco Sport. Этот подход отличается от плавных линий текущей модели и приближает стиль к оригинальным решениям. Ожидается, что автомобиль сохранит компактные размеры, но приобретет более массивный и брутальный вид.

Новая Puma будет построена на той же платформе, что и будущая Fiesta, которая, по слухам, появится в 2028 году на архитектуре Renault 5. Несмотря на общую основу, кроссовер получит уникальный дизайн экстерьера и интерьера, а также, вероятно, отличительные характеристики силовой установки. Это позволит Ford четко разделить две модели и предложить покупателям больше вариантов выбора.

Отказ от сотрудничества с Volkswagen и переход к альянсу с Renault свидетельствуют о серьезных изменениях в стратегии Ford на европейском рынке. Компания активизирует усилия по электрификации и ищет новые партнерства, чтобы вернуть утраченные позиции и привлечь внимание покупателей. Новая Puma с угловатым дизайном и современными технологиями может стать одним из ключевых игроков в сегменте компактных кроссоверов в ближайшие годы.