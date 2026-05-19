Автор: Дарья Климова

19 мая 2026, 16:17

Альянс Ford–Renault и китайские технологии: как американский автогигант перестраивает стратегию в Европе

Ford удивил автолюбителей: компания представила сразу пять новых моделей, которые появятся в Европе в ближайшие три года. Какие перемены ждут рынок, чем отличаются новинки и почему это важно для российских водителей - разбираемся подробно. Не прошли стороной и неожиданные детали партнерства с Renault и JMC.

Для российских автомобилистов новость о масштабном наступлении Ford на европейский рынок может стать сигналом к переменам и новым возможностям. Пять свежих моделей, которые американский автогигант планирует вывести в Европе до 2029 года, способны изменить баланс сил не только в ЕС, но и повлиять на стратегию других мировых брендов. Как пишет Российская Газета, речь идет не просто о рестайлинге, а о принципиально новых решениях, которые затрагивают и платформы, и технологии, и даже партнерские отношения между автоконцернами.

На официальном фототизере Ford, опубликованном недавно, можно увидеть пять автомобилей, выстроенных по размеру. Самая крупная новинка - кроссовер Bronco, адаптированный специально для европейских дорог. Эксперты уверены: эта версия будет отличаться от американской и китайской, получит более строгие линии кузова и, вероятно, несущий кузов вместо рамы. Ожидается, что Bronco построят на платформе C2, знакомой по Ford Kuga, а производство наладят на заводе в Валенсии к 2028 году.

Рядом с Bronco разместились три кроссовера, которые, по мнению специалистов, станут преемниками нынешних Puma и Kuga. Две из этих моделей будут построены на электрифицированной платформе Renault, что стало возможным благодаря стратегическому альянсу между Ford и Renault Group. В декабре прошлого года компании договорились о совместной разработке и выпуске доступных электромобилей на базе Ampere, а также рассматривают совместные проекты в сегменте легких коммерческих авто.

Самая компактная новинка на тизере - это Ford Fiesta нового поколения. По слухам, ее создадут на базе Renault 4, что обещает интересное сочетание французских технологий и американского подхода к дизайну. Такой шаг может стать ответом на растущий спрос на компактные и экономичные автомобили в Европе.

Ford не ограничился легковыми моделями. В коммерческом сегменте компания готовит к запуску тяжелый пикап Ford Ranger Super Duty, который появится в продаже в Европе уже этим летом. Кроме того, до конца 2026 года стартуют продажи электрофургона Ford Transit City, разработанного совместно с китайской Jiangling Motors Corporation (JMC). Эта модель займет промежуточное положение между E-Transit Custom и полноразмерным E-Transit, а сам Ford владеет 32% акций JMC, что подчеркивает серьезность намерений на рынке электрокаров.

Интересно, что подобные альянсы и технологические обмены становятся все более частым явлением в мировой автоиндустрии. Например, недавно эксперты сравнили китайский Foton Tunland V9 с американским Ram 1500, чтобы понять, как новые игроки могут конкурировать с признанными лидерами - подробнее об этом можно узнать в материале о сравнении Foton и Ram.

В целом, наступление Ford на европейский рынок с пятью новыми моделями - это не просто очередная линейка обновлений. Это попытка заново определить стандарты в сегменте кроссоверов, электромобилей и коммерческого транспорта. Для российских водителей это может означать появление новых конкурентов, свежих технологий и, возможно, снижение цен на некоторые сегменты. Как сообщает Российская Газета, Ford также запатентовал адаптивный бампер, что может стать еще одним шагом к повышению безопасности и комфорта.

Упомянутые марки: Ford, Renault, JMC
