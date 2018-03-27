27 марта 2018, 16:25

Ford и Alibaba запустили автомат по продаже автомобилей

Ford совместно с Alibaba открыл в Гуанджоу первый вендинговый автомат по продаже автомобилей. Перед покупкой клиент может взять автомобиль на тест-драйв сроком до 3 дней. Бронирование и покупка осуществляется через мобильное приложение.
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  Ford и Alibaba запустили автомат по продаже автомобилей Ford Ford и Alibaba запустили автомат по продаже автомобилей Ford Ford и Alibaba запустили автомат по продаже автомобилей Ford Ford и Alibaba запустили автомат по продаже автомобилей
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Автомат, названный Super Test-Drive Center представляет собой 9-этажную механизированную парковку. Выбрать автомобиль и оформить тест-драйв можно при помощи расположенного тут же терминала или в мобильном приложении Tmall. Клиенту достаточно определиться с моделью, внести депозит, задать время визита и сделать селфи, чтобы автомат смог идентифицировать покупателя. От момента регистрации до выдачи автомобиля проходит не более 10 минут.

Клиентам с хорошим кредитным рейтингом в системе Alibaba автомобили для тест-драйва предоставят бесплатно. Остальным придется заплатить. Если машина по каким-то причинам не понравилась, ее можно просто вернуть обратно в автомат или обменять на другую модель. В дальнейшем Alibaba планирует установить аналогичные автоматы по всему Китаю.

Идея торговли машинами через автоматы не нова. Первые опытные образцы появились еще на заре автомобильной эры, в начале 20-го века. Недавно стартап Carvana запустил в США венчурные автоматы по торговле подержанными автомобилями. А в Сингапуре открылся 15-этажный киоск Autobahn Motors по продаже Ferrari, Bentley и Porsche. Вендинговый автомат Alibaba-Ford пока работает в тестовом режиме. Партнеры отслеживают предпочтения китайских потребителей по моделям и комплектациям.
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Ford и Alibaba запустили автомат по продаже автомобилей
{{material_122481}}Автомат, названный Super Test-Drive Center представляет собой 9-этажную механизированную парковку. Выбрать автомобиль и оформить тест-драйв можно при помощи расположенного тут же терминала или в мобильном приложении Tmall. Клиенту достаточно определиться с моделью, внести депозит, задать время визита и сделать селфи, чтобы автомат смог идентифицировать покупателя. От момента регистрации до выдачи автомобиля проходит не более 10 минут.Клиентам с хорошим кредитным рейтингом в системе Alibaba автомобили для тест-драйва предоставят бесплатно. Остальным придется заплатить. Если машина по каким-то причинам не понравилась, ее можно просто вернуть обратно в автомат или обменять на другую модель. В дальнейшем Alibaba планирует установить аналогичные автоматы по всему Китаю.Идея торговли машинами через автоматы не нова. Первые опытные образцы появились еще на заре автомобильной эры, в начале 20-го века. Недавно стартап Carvana запустил в США венчурные автоматы по торговле подержанными автомобилями. А в Сингапуре открылся 15-этажный киоск Autobahn Motors по продаже Ferrari, Bentley и Porsche. Вендинговый автомат Alibaba-Ford пока работает в тестовом режиме. Партнеры отслеживают предпочтения китайских потребителей по моделям и комплектациям.
2018-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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