27 марта 2018, 16:25
Ford и Alibaba запустили автомат по продаже автомобилей
Ford совместно с Alibaba открыл в Гуанджоу первый вендинговый автомат по продаже автомобилей. Перед покупкой клиент может взять автомобиль на тест-драйв сроком до 3 дней. Бронирование и покупка осуществляется через мобильное приложение.
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Клиентам с хорошим кредитным рейтингом в системе Alibaba автомобили для тест-драйва предоставят бесплатно. Остальным придется заплатить. Если машина по каким-то причинам не понравилась, ее можно просто вернуть обратно в автомат или обменять на другую модель. В дальнейшем Alibaba планирует установить аналогичные автоматы по всему Китаю.
Идея торговли машинами через автоматы не нова. Первые опытные образцы появились еще на заре автомобильной эры, в начале 20-го века. Недавно стартап Carvana запустил в США венчурные автоматы по торговле подержанными автомобилями. А в Сингапуре открылся 15-этажный киоск Autobahn Motors по продаже Ferrari, Bentley и Porsche. Вендинговый автомат Alibaba-Ford пока работает в тестовом режиме. Партнеры отслеживают предпочтения китайских потребителей по моделям и комплектациям.
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