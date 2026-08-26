Ford и Geely: совместный проект, который может изменить рынок внедорожников

Ford и Geely объединяют усилия: новый SUV для Европы на платформе GEA

Ford и Geely запускают совместное производство SUV на базе платформы GEA в Испании. Это решение может повлиять на расстановку сил среди автогигантов Европы и изменить подход к локализации производства в условиях новых тарифов и ограничений.

Ford и Geely запускают совместное производство SUV на базе платформы GEA в Испании. Это решение может повлиять на расстановку сил среди автогигантов Европы и изменить подход к локализации производства в условиях новых тарифов и ограничений.

Сотрудничество Ford и Geely – событие, которое может серьезно повлиять на европейский рынок внедорожников. Американский автогигант и китайская корпорация запускают совместное производство нового кроссовера на модульной платформе GEA, что позволяет производить как электромобили, так и гибриды. Это решение не только расширяет модельный ряд, но и помогает компаниям адаптироваться к новым требованиям Евросоюза по локализации производства.

Платформа GEA уже используется в Китае для моделей Geely EX5, Galaxy Starship 7, Geely EX2 и Monjaro EM-i. Теперь она будет устанавливаться на новый внедорожник Ford, который начнет выпускаться на заводе в Валенсии в 2029 году. На этом же предприятии сейчас производят гибридные версии Ford Kuga. Кроме того, с 2028 года здесь предполагается сборка двух электрических внедорожников под брендом Geely.

Новые модели обещают «мультиэнергетические» силовые установки и динамику, вдохновленные культовыми Ford Escort, RS200 и Sierra Cosworth. Такой подход может привлечь энтузиастов, ценящих драйверские качества и узнаваемый стиль. По словам председателя Geely Auto Group Ан Цунхуя, использование GEA — часть стратегии в соответствии с платформенными позициями Geely в Европе.

В 2025 году Geely Holding реализовала в Европе 381 285 автомобилей, но почти все продажи пришлись на Volvo, Polestar, Smart, Lynk & Co и Zeekr. Сам бренд Geely пока не смог закрепиться на рынке напрямую. В США ситуация еще сложнее: Polestar уезжает из страны из-за запрета на продажу новых моделей с 2027 года, Lotus отменяет запуск электромобилей, оставляя только бензиновый спорткар Emira.

Для Geely и Ford совместное производство в Испании - способ обойти жесткие тарифы ЕС на китайские электромобили (28,8%) и соответствовать новым требованиям в локализации: минимум 70% компонентов должны быть произведены в Евросоюзе для господдержки. Geely через Centurion Industries инвестирует 221 млн евро (259 млн долларов) в 34% акций завода Ford в Валенсии, что подтверждено корпоративными документами.

Интересно, что Renault также планирует использовать архитектуру GEA для двух новых моделей, которые будут выпускаться в Бразилии с 2028 года. Это порождает растущие китайские технологии на мировом автопроме. Важно отметить, что подобные альянсы становятся все более актуальными по уже существующим правилам и тарифам, а также стремлениям производителей к сокращению издержек и ускорению вывода новых моделей на рынок.

Для российского рынка опыт Ford и Geely может быть использован с точки зрения локализации и адаптации к быстро меняющимся условиям. Как показывает практика, смена платформы или партнерство с крупными игроками позволяет не только снизить затраты, но и повысить конкурентоспособность. Кстати, подобные явления наблюдаются и среди премиальных брендов: например, Lamborghini также меняет платформу для Urus, которая, как описано, раз превращается в материал преемного культового кроссовера Urus . При этом утверждается, что глобальный рынок внедорожников переживает этап перемен, и альянсы между автогигантами становятся решающими для выживания и роста.