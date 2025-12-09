Неожиданный альянс: Ford будет выпускать свои электрокары на заводах Renault

9 декабря 2025, 12:31
Ford и Renault будут вместе выпускать доступные автомобили в Европе
Два автогиганта заключили важное соглашение. Ford и Renault готовят совместный проект. Они выпустят новые доступные электромобили. Производство наладят в Европе. Что это значит для автомобильного рынка?
Автомобильный мир Европы стоит на пороге серьезных перемен. Два гиганта индустрии, американская корпорация Ford и французская Renault Group, объявили о формировании стратегического альянса. Главная цель этого неожиданного союза - совместная разработка и производство новых электромобилей, которые должны стать более доступными для массового покупателя. Как сообщает «Российская Газета», соответствующее соглашение уже подписано, и оно открывает новую главу в истории обеих компаний.
Сердцем этого партнерства станет передовая платформа Ampere, разработанная инженерами Renault специально для электромобилей нового поколения. Именно на этой архитектуре будут построены два будущих электрокара под брендом Ford. При этом американская сторона сохранит полный контроль над дизайном, динамическими характеристиками и общим пользовательским опытом, чтобы автомобили остались стопроцентными «Фордами». А вот за производство будет отвечать Renault - сборку организуют на мощностях концерна в Северной Франции. По предварительным планам, первый совместный электромобиль сойдет с конвейера в начале 2028 года.
Выбор платформы Ampere не случаен. Она создавалась с прицелом на максимальное снижение себестоимости производства, что является ключевым фактором в борьбе за покупателя в сегменте бюджетных электрокаров. Эта архитектура уже лежит в основе таких ожидаемых новинок, как электрические Renault 5 и Twingo. Использование готовой и проверенной базы позволит Ford значительно сократить время и затраты на разработку собственных моделей, что в конечном итоге должно положительно сказаться на их розничной цене.
Однако сотрудничество не ограничится одними лишь легковыми электромобилями. Стороны также подписали письмо о намерениях, в котором выразили заинтересованность в кооперации в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). Этот рынок в Европе огромен, и объединение усилий может принести обоим производителям серьезные дивиденды. Партнерство предполагает совместное использование производственных мощностей, оптимизацию логистических цепочек и обмен инженерными компетенциями. Такой подход позволит повысить гибкость производства и быстрее реагировать на меняющиеся запросы рынка.
Для экспертов этот альянс не стал большой неожиданностью. Европейский автопром сегодня испытывает колоссальное давление со стороны китайских брендов, предлагающих технологичные и при этом недорогие электромобили. В таких условиях даже крупные игроки вынуждены искать пути для сокращения издержек. Объединение ресурсов - логичный шаг, позволяющий разделить финансовую нагрузку по созданию новых технологий и платформ, которая исчисляется миллиардами евро. Для Ford это шанс быстро укрепить свои позиции в европейском сегменте электрокаров, а для Renault - возможность дополнительно загрузить свои заводы и монетизировать свои технологические наработки.
