Американский автогигант ищет спасения у французских коллег – что скрывает новый альянс?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

13 декабря 2025, 05:48

Ford и Renault объявили о партнерстве в Европе. Американцы рассчитывают на французские технологии. Официально речь идет о совместных электромобилях. Но детали сделки остаются за кадром. Эксперты гадают, что еще получит Ford. Интрига вокруг альянса только нарастает.

Ford и Renault объявили о начале стратегического партнерства на европейском рынке, что стало одной из самых обсуждаемых новостей в автомобильной индустрии. По информации autoevolution, инициатива исходила от американской компании, которая в последние годы испытывает серьезные трудности в Европе. Французский автопроизводитель согласился поддержать коллег из США, предоставив им доступ к своим разработкам и платформам.

Официально заявлено, что Ford планирует использовать платформу Renault для выпуска двух новых электромобилей к 2028 году. Однако эксперты уверены: сотрудничество не ограничится только электрокарами. Вполне вероятно, что Ford также будет закупать у Renault технологии и для автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Это может стать спасательным кругом для американцев, которые теряют позиции на европейском рынке.

Текущее состояние отношений между американскими и европейскими автоконцернами оценивается как крайне напряженное. Ford, некогда уверенно чувствовавший себя в Европе, сегодня сталкивается с жесткой конкуренцией и падением спроса на свои модели. В то же время Renault, обладающий сильными позициями и современными технологиями, становится привлекательным партнером для тех, кто хочет остаться в игре.

Сделка между двумя автогигантами может изменить расстановку сил на рынке. Для Ford это шанс не только сохранить присутствие в Европе, но и ускорить переход к электромобилям, используя наработки Renault. Французская сторона, в свою очередь, получает дополнительный источник дохода и возможность укрепить свои позиции за счет сотрудничества с крупным международным игроком.

Пока детали соглашения держатся в секрете, но уже сейчас понятно: партнерство Ford и Renault может стать началом новой эры для обоих брендов. В ближайшие годы европейский рынок ждет волна новых моделей, созданных на базе французских технологий, но с американским характером. Как именно будет развиваться этот альянс, покажет время, но уже сейчас ясно, что автопром переживает период больших перемен.

Упомянутые марки: Ford, Renault
