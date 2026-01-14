Bronco RTR 2027: чем удивит новинка — цена, стиль или возможности?

Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений

Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.

Ford и тюнинг-ателье RTR представляют новый Bronco RTR 2027 модельного года. Этот внедорожник, созданный при участии чемпиона по бездорожью Лорена Хили, позиционируется как доступный «веселый скоростной гонщик» для любителей экстрима, который не требует серьезных дополнительных вложений после покупки.

Модель займет особую нишу в линейке, заняв ценовую позицию между версиями Heritage и Stroppe Edition. Для обеспечения лучшей динамики инженеры выбрали более легкий 2,3-литровый двигатель EcoBoost вместо V6.

Технические улучшения сфокусированы на проходимости: стандартные 33-дюймовые шины, усиленная подвеска с увеличенным клиренсом и опциональный пакет Sasquatch с 35-дюймовыми шинами и продвинутой системой амортизаторов Fox. Также внедрены спортивная антилаговая система и мощная система охлаждения от Bronco Raptor.

Внешний вид выделяется фирменной решеткой RTR со светодиодной панелью, яркими акцентами Hyper Lime, графическими наклейками и специальными колесами. В палитру добавлен новый цвет Avalanche Grey.

Премьера состоится в 2026 году на автосалоне в Детройте и гонке King of the Hammers. Заказы откроются осенью 2026 года, а первые поставки запланированы на январь 2027 года. Ford и RTR делают ставку на клиентов, ищущих в автомобиле источник адреналина и эмоций.