20 июня 2018, 10:33

Ford и Volkswagen объединят усилия

Концерны Ford и Volkswagen Group подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках два автогиганта будут вместе разрабатывать новую линейку коммерческих фургонов, которая бы максимально полно отвечала потребностям клиентов.
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Ford и Volkswagen объединят усилия Ford, Volkswagen
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История знает немало примеров, когда компании объединяются для работы над каким-либо проектом. Например, японские Subaru, Toyota, Mazda, Denso, Suzuki, Daihatsu совместно развивают «зеленые» технологии для гибридных и полностью электрических автомобилей. А в Европе BMW, Daimler, Volkswagen и Ford вошли в консорциум Ionity, который проектирует и строит сеть быстрых зарядочных станций для электрокаров.

Сейчас Ford и Volkswagen решили объединить усилия для создания коммерческого транспорта, который сможет «лучше удовлетворять меняющиеся потребности клиентов во всем мире». Компании отдельно подчеркнули, что речь идет именно о сотрудничестве, а не о слиянии. Никто из их пока не планирует приобретать пакеты акций партнера.

По мнению руководителей Ford и Volkswagen в современных динамично меняющихся условиях, подобные альянсы помогают участникам повысить свою конкурентоспособность на рынке. Компании собираются разработать новую глобальную линейку автомобилей, имеющую гибкую универсальную структуру. Сейчас потребительский спрос меняется с невероятной скоростью, поэтому выиграют в итоге производители, которые смогут оперативно реагировать на эти изменения.
Новости Форд, VW, Фольксваген
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Форум Ford Explorer
| Кому: Александр Ну если честно, то расход большой у вас. Я не говорю, что он должен быть маленьким, но при обычной езде он не должен превышать и 20 литров. Если точнее то где-то литров 18 на сотню. Еще может зависеть от вашей манеры езды, кондиционер, высокие обороты. Если данный расход у вас был ...
Kirill
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| Кому: андрей Я так понял вариант некачественных деталей вы не рассматриваете. Хотя прям чтоб все 4 одновременно, это надо было умудрится так качественно их изготовить, чтобы они одновременно навернулись. А вы там случайно стружек от насоса не замечали? В общем еще как вариант - ставьте хороший топливный ...
Кисель
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| Кому: Толян У меня была такое, только что вправо, что влево, там особой разницы не было. Если был крутой поворот шел гул, и даже слышался как будто металл об металл терся. В моем случае причина была в малом уровне жидкости гидроуселителя руля. Также такой же симптом может быть по проблемам связанным ...
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Ford и Volkswagen объединят усилия
{{material_121950}}История знает немало примеров, когда компании объединяются для работы над каким-либо проектом. Например, японские Subaru, Toyota, Mazda, Denso, Suzuki, Daihatsu совместно развивают «зеленые» технологии для гибридных и полностью электрических автомобилей. А в Европе BMW, Daimler, Volkswagen и Ford вошли в консорциум Ionity, который проектирует и строит сеть быстрых зарядочных станций для электрокаров.Сейчас Ford и Volkswagen решили объединить усилия для создания коммерческого транспорта, который сможет «лучше удовлетворять меняющиеся потребности клиентов во всем мире». Компании отдельно подчеркнули, что речь идет именно о сотрудничестве, а не о слиянии. Никто из их пока не планирует приобретать пакеты акций партнера.По мнению руководителей Ford и Volkswagen в современных динамично меняющихся условиях, подобные альянсы помогают участникам повысить свою конкурентоспособность на рынке. Компании собираются разработать новую глобальную линейку автомобилей, имеющую гибкую универсальную структуру. Сейчас потребительский спрос меняется с невероятной скоростью, поэтому выиграют в итоге производители, которые смогут оперативно реагировать на эти изменения.
2018-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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