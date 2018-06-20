20 июня 2018, 10:33
Ford и Volkswagen объединят усилия
Концерны Ford и Volkswagen Group подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках два автогиганта будут вместе разрабатывать новую линейку коммерческих фургонов, которая бы максимально полно отвечала потребностям клиентов.
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Сейчас Ford и Volkswagen решили объединить усилия для создания коммерческого транспорта, который сможет «лучше удовлетворять меняющиеся потребности клиентов во всем мире». Компании отдельно подчеркнули, что речь идет именно о сотрудничестве, а не о слиянии. Никто из их пока не планирует приобретать пакеты акций партнера.
По мнению руководителей Ford и Volkswagen в современных динамично меняющихся условиях, подобные альянсы помогают участникам повысить свою конкурентоспособность на рынке. Компании собираются разработать новую глобальную линейку автомобилей, имеющую гибкую универсальную структуру. Сейчас потребительский спрос меняется с невероятной скоростью, поэтому выиграют в итоге производители, которые смогут оперативно реагировать на эти изменения.
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