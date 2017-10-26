26 октября 2017, 18:00

Ford Kuga становится все более российским

Ford Sollers завершила проект по дополнительной локализации сырья и компонентов в кроссовере Kuga. С начала 2017 года для производства вседорожника в Елабуге были локализованы крупные пластиковые детали пластиковые молдинги, детали заднего и переднего бамперов, пластиковый обвес.
^
Ford Kuga становится все более российским Ford Kuga

Кроме того, Kuga получила новые стальные штампованные колеса, покрышки Pirelli и Continental. Из российского сырья изготовлены стальные колеса. Все локализованные компоненты уже устанавливаются на вседорожник российского производства. В настоящее время в среднем по модельному ряду, производимому в России, уровень локализации превышает 60%.

Ford Kuga
Выпускается с 2008 г.
Новый от 1 399 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 5

Уже на старте производства российские поставщики поставляли на конвейер для «Куги» кузовные панели, стекла, сиденья, боковые и пассажирские подушки безопасности, передние ремни безопасности, пластиковые детали интерьера и обивку потолка, ковры пола салона, панель приборов и электропровода, тормозные и топливные трубки, мультифункциональный дисплей и мультимедийную систему, аккумуляторные батареи, выхлопную систему, шины и алюминиевые колеса, дверные замки, уплотнители капота, багажника и дверных проемов. Значительная доля этих комплектующих также изготовлена из российского сырья.

Кроме того, к запуску производства кроссовера нового поколения на предприятии была проведена модернизация и внедрены новые технологии тестирования и контроля качества. Общие инвестиции в производственные мощности Ford Sollers в России, включая подготовку к выпуску нового вседорожника, составили около 1,5 млрд долларов.

Компания также располагает собственным производством двигателей в Елабуге, где производится двигатель Duratec объемом 1,6 литра. Локализация этого силового агрегата, которым комплектуются компактные хэтчбеки и седаны Fiesta, кроссовер EcoSport, а также семейство Focus, достигла уже 78%.

Новости Форд Куга

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Kuga
Не так давно взял себе б/ у Форд Куга и в целом доволен этим автомобилем. Пробега у него уже около 90 тысяч километров, но идет машина отлично и находится в оптимальном состоянии для своего пробега. Удобная, большая, комфортная, как раз идеальный вариант для большой семьи или дальних поездок. Хорошо ...
Алексей Рягузов
VW Tiguan vs Ford Kuga - целесообразность или удовольствие?
Как раз выбираю между этими двумя машинами, спасибо. Но было бы хорошо сюда же добавить и новый Хундай Санта Фе для сравнения одноклассников. Сравнивайте лучше по 3 машины.
Maximus
FORD KUGA: Друг или подруга
Давно жду Кугу, отличный автомобиль, более совершенный, чем убогий Кашкай, и менее дорогой, чем Тойота Рав 4. А что, очередь на Ford Kuga в Петербурге сейчас большая?
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
Вежливость и засады. Как изменился регламент для ГИБДД
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Ford Kuga
Объявления о продаже Ford Kuga
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 24 модели
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Ford Kuga становится все более российским
Кроме того, Kuga получила новые стальные штампованные колеса, покрышки Pirelli и Continental. Из российского сырья изготовлены стальные колеса. Все локализованные компоненты уже устанавливаются на вседорожник российского производства. В настоящее время в среднем по модельному ряду, производимому в России, уровень локализации превышает 60%.{{model_1764}}Уже на старте производства российские поставщики поставляли на конвейер для «Куги» кузовные панели, стекла, сиденья, боковые и пассажирские подушки безопасности, передние ремни безопасности, пластиковые детали интерьера и обивку потолка, ковры пола салона, панель приборов и электропровода, тормозные и топливные трубки, мультифункциональный дисплей и мультимедийную систему, аккумуляторные батареи, выхлопную систему, шины и алюминиевые колеса, дверные замки, уплотнители капота, багажника и дверных проемов. Значительная доля этих комплектующих также изготовлена из российского сырья.Кроме того, к запуску производства кроссовера нового поколения на предприятии была проведена модернизация и внедрены новые технологии тестирования и контроля качества. Общие инвестиции в производственные мощности Ford Sollers в России, включая подготовку к выпуску нового вседорожника, составили около 1,5 млрд долларов.Компания также располагает собственным производством двигателей в Елабуге, где производится двигатель Duratec объемом 1,6 литра. Локализация этого силового агрегата, которым комплектуются компактные хэтчбеки и седаны Fiesta, кроссовер EcoSport, а также семейство Focus, достигла уже 78%.
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ижевск Стерлитамак Сыктывкар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG