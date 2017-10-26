Ford Kuga становится все более российским
Кроме того, Kuga получила новые стальные штампованные колеса, покрышки Pirelli и Continental. Из российского сырья изготовлены стальные колеса. Все локализованные компоненты уже устанавливаются на вседорожник российского производства. В настоящее время в среднем по модельному ряду, производимому в России, уровень локализации превышает 60%.
Уже на старте производства российские поставщики поставляли на конвейер для «Куги» кузовные панели, стекла, сиденья, боковые и пассажирские подушки безопасности, передние ремни безопасности, пластиковые детали интерьера и обивку потолка, ковры пола салона, панель приборов и электропровода, тормозные и топливные трубки, мультифункциональный дисплей и мультимедийную систему, аккумуляторные батареи, выхлопную систему, шины и алюминиевые колеса, дверные замки, уплотнители капота, багажника и дверных проемов. Значительная доля этих комплектующих также изготовлена из российского сырья.
Кроме того, к запуску производства кроссовера нового поколения на предприятии была проведена модернизация и внедрены новые технологии тестирования и контроля качества. Общие инвестиции в производственные мощности Ford Sollers в России, включая подготовку к выпуску нового вседорожника, составили около 1,5 млрд долларов.
Компания также располагает собственным производством двигателей в Елабуге, где производится двигатель Duratec объемом 1,6 литра. Локализация этого силового агрегата, которым комплектуются компактные хэтчбеки и седаны Fiesta, кроссовер EcoSport, а также семейство Focus, достигла уже 78%.
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