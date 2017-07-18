18 июля 2017, 18:38

Ford может купить главного конкурента компании Tesla

В поисках финансирования американо-китайский стартап Lucid Motors обратился к руководству корпорации Ford с предложением купить компанию по производству скоростных электромобилей.
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По информации экспертов, в данный момент идут предварительные переговоры - процесс приобретения компании пока на самом раннем этапе. Две стороны еще не достигли договоренностей. Рассматривается возможность прямой продажи бренда.

Руководство Ford пока размышляет над озвученным предложением и не спешит комментировать сложившуюся ситуацию. Хотя по сведениям источников, корпорация заинтересована в приобретении компании Lucid Motors. Новый глава Ford Джим Хакетт, занявший руководящий пост в мае 2017 года, еще не принял окончательного решения о векторе дальнейшего развития бренда.

По предварительным оценкам, стартапу требуется не менее 700 млн долларов, чтобы продолжить работу над электромобилем Air и начать строительство завода в Аризоне. В связи с финансовыми трудностями серийный выпуск модели Air откладывается с 2018 на 2019 год.

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AlexKuzmin
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|| У меня Галакси 1996 бензин 2.0 такая проблема машина не тянет не хочет набирать скорость нажимаю на газ она медленно пытается разгонятся при этом её колотит. | Уж не с компрессией ли проблемы... | Дядька недавно продал-таки его, надоело возиться с кучей мелких дефектов. Сейчас на Ставике рассекает ...
саша
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Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Ford может купить главного конкурента компании Tesla
{{material_120038}}По информации экспертов, в данный момент идут предварительные переговоры - процесс приобретения компании пока на самом раннем этапе. Две стороны еще не достигли договоренностей. Рассматривается возможность прямой продажи бренда.Руководство Ford пока размышляет над озвученным предложением и не спешит комментировать сложившуюся ситуацию. Хотя по сведениям источников, корпорация заинтересована в приобретении компании Lucid Motors. Новый глава Ford Джим Хакетт, занявший руководящий пост в мае 2017 года, еще не принял окончательного решения о векторе дальнейшего развития бренда.По предварительным оценкам, стартапу требуется не менее 700 млн долларов, чтобы продолжить работу над электромобилем Air и начать строительство завода в Аризоне. В связи с финансовыми трудностями серийный выпуск модели Air откладывается с 2018 на 2019 год.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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