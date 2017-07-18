Ford может купить главного конкурента компании Tesla
В поисках финансирования американо-китайский стартап Lucid Motors обратился к руководству корпорации Ford с предложением купить компанию по производству скоростных электромобилей.
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Руководство Ford пока размышляет над озвученным предложением и не спешит комментировать сложившуюся ситуацию. Хотя по сведениям источников, корпорация заинтересована в приобретении компании Lucid Motors. Новый глава Ford Джим Хакетт, занявший руководящий пост в мае 2017 года, еще не принял окончательного решения о векторе дальнейшего развития бренда.
По предварительным оценкам, стартапу требуется не менее 700 млн долларов, чтобы продолжить работу над электромобилем Air и начать строительство завода в Аризоне. В связи с финансовыми трудностями серийный выпуск модели Air откладывается с 2018 на 2019 год.
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