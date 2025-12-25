Четырехдверный Mustang: реальность или фантазия — что задумал Ford

Ford Mustang 2026 года в кузове седан: цифровая премьера и вызов Charger

Ford Mustang в кузове седан снова оказался в центре внимания. Компания намекала на такую версию еще в 2022 году. Теперь цифровой рендер подогревает интерес к возможной новинке. Официального подтверждения пока нет, но слухи набирают обороты. Что ждет поклонников легендарного маслкара - интрига сохраняется.

В автомобильном мире снова обсуждают возможность показа Ford Mustang в кузове седан. Эта идея не нова, но сейчас она получила новое дыхание благодаря свежему цифровому рендеру, который разошелся по сети накануне Рождества. Четырехдверный «Мустанг» пока существует только в цифровой реальности, но интерес к данному проекту не ослабевает.

Еще в 2022 году Ford опубликовал официальный эскиз, на котором было изображение Mustang с четырьмя дверями. Тогда это выглядело как эксперимент или игра воображения дизайнеров, но спустя три года компания вновь подогрела интерес к этой теме. В этот раз предметом обсуждения стал цифровой макет, который быстро стал предметом дискуссий среди поклонников марки и автомобильных экспертов.

Появление седана Mustang могло бы стать настоящим вызовом для Dodge Charger, который традиционно ассоциируется с мощными четырехдверными автомобилями. Если Форд решится на такой шаг, это может изменить расстановку сил в сегменте седанов. Однако пока все разговоры о серийном выпуске Мустанг-седана остаются на уровне слухов и фантазий.

Тем не менее, сама идея четырехдверного Мустанга выглядит логичной с точки зрения расширения внешнего пространства. Такой автомобиль мог бы привлечь не только поклонников классических маслкаров, но и тех, кто ищет сочетание спортивного характера и практичности. Впрочем, до тех пор, пока Форд официально не утвердит планы по запуску аналогичных моделей, остается только гадать, станет ли этот проект реальностью или так и останется частью цифровых фантазий.