Мускул-кар с характером — что скрывает обновленный дизайн?

19 января 2026, 08:02
Ford Mustang Dark Horse SC получил новый облик и стал ближе к легендарному Cobra R
Ford Mustang Dark Horse SC получил новый облик и стал ближе к легендарному Cobra R
Ford Mustang Dark Horse SC удивил автолюбителей свежим взглядом на классический стиль. Новый двигатель и трековые опции обещают яркие эмоции. Дизайнеры предложили альтернативный облик, вдохновленный Cobra R. Какой вариант выберут фанаты - вопрос открытый.
На рынке американских мускул-каров появился новый претендент на внимание – Ford Mustang Dark Horse SC. Эта модель стала своеобразным мостом между доступным Dark Horse и экстремальным GTD, но при этом сохранила дух настоящего «маслкара». Инженеры Ford решили не раскрывать все карты сразу, особенно когда речь заходит о цене. Однако уже сейчас ясно: стоимость новинки не соответствует заоблачным 325 тысячам долларов, как у GTD. Это, безусловно, подогревает интерес общественности.
Главная интрига - техническая начинка. Под капотом Dark Horse SC скрывается тот самый 5,2-литровый V8 с нагнетателем, что и у GTD. Мощность - значительные 815 лошадиных сил. Для сравнения, стандартный Dark Horse оснащен атмосферником на 5,0 литра и выдает 500 сил. Разница ощутимая, и это сразу выводит новинку в другую лигу. Интересно, что разработка велась параллельно с трековым GT3, поэтому многие решения перекочевали в серийную версию.
В комплектации - магниевые распорки, кованые элементы подвески, новые амортизаторы и карбон-керамические тормоза Brembo. Для тех, кто хочет выжать максимум, предусмотрен пакет Track Pack: карбоновые диски, доработанная аэродинамика и шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Этот пакет делает тяжелее машину примерно на 68 килограммов и заметно увеличивает прижимную силу на высоких скоростях. Внутри — спортивный руль, отделка из карбона и алькантары, а также дополнительные ковшеобразные кресла Recaro.
Внешне Dark Horse SC выглядит агрессивнее обычного варианта, но не так как GTD. Это логично: модель занимает промежуточную позицию. Однако не все сторонники оценили новый перед — некоторые сравнили его с Honda Accord. На этом фоне дизайнер под ником @jlord8 предложил альтернативное видение, вдохновленное культовым Cobra R. В его рендере появилась новая оптика и новая решетка радиатора, которая придала автомобилю более хищный и узнаваемый облик.
Вопрос, какой из вариантов предпочтительнее, остается открытым. С одной стороны, Ford предлагает сбалансированный и технологичный продукт, который не разорит кошелек. С другой - дизайнерские эксперименты показывают, что даже культовые модели можно переосмыслить и сделать еще ярче. В любом случае, появление Dark Horse SC - это свежий глоток воздуха для поклонников американских мускул-каров. И, возможно, повод задуматься о том, каким должен быть идеальный Мустанг в 2026 году.
Похожие материалы Форд
-
17.01.2026, 17:17
Первый Ford Mustang Dark Horse SC выставят на аукцион: цена может шокировать
Ford готовит сенсацию: первый Mustang Dark Horse SC сходит с конвейера и сразу отправляется на аукцион. Эксперты уверены - цена превзойдет все ожидания. Почему этот автомобиль вызывает такой ажиотаж? Узнайте подробности.Читать далее
-
14.01.2026, 18:31
Желтый Ford Mustang GTD впервые примерил легкосплавные диски ANRKY XR-01
Ford Mustang GTD получил уникальные диски от ANRKY Wheels. Впервые их показали на треке в Техасе. Новинка вызвала бурю обсуждений среди поклонников. Неожиданный спрос на GTD удивил даже сам Ford.Читать далее
-
02.01.2026, 06:12
Ford не справляется с ажиотажем: производство Mustang GTD не поспевает за спросом
Mustang GTD вызвал бурю эмоций у поклонников. Цена в десять раз выше обычной версии. Но очередь только растет. Ford не успевает выпускать машины. Спрос оказался неожиданно высоким. Что происходит с легендарным маслкаром?Читать далее
-
25.12.2025, 19:36
Ford Mustang 2026 года в кузове седан: цифровая премьера и вызов Charger
Ford Mustang в кузове седан снова оказался в центре внимания. Компания намекала на такую версию еще в 2022 году. Теперь цифровой рендер подогревает интерес к возможной новинке. Официального подтверждения пока нет, но слухи набирают обороты. Что ждет поклонников легендарного маслкара - интрига сохраняется.Читать далее
-
25.12.2025, 14:02
В сети показали цифровой концепт Ford Mustang 2026 с дерзким дизайном и намеком на спорт
В интернете появился эффектный рендер Ford Mustang 2026. Дизайн вдохновлен прошлым поколением. Внешность получилась агрессивной и спортивной. Концепт вызвал бурное обсуждение среди поклонников. Ожидания от возможных характеристик только подогревают интерес.Читать далее
-
24.12.2025, 19:40
Ford Mustang Shelby Super Snake с пробегом менее 700 миль оказался после потопа
На аукционе появился уникальный Ford Mustang Shelby Super Snake 2024 года. Автомобиль почти не ездил, но его история не так проста. Внешне идеален, но есть нюанс, который может отпугнуть многих. Подробности о судьбе этого маслкара - в нашем материале.Читать далее
-
21.12.2025, 12:38
Уникальный Ford Mustang 1967 года в белом цвете с мотором Coyote и открытой подвеской
Белоснежный Ford Mustang 1967 года удивляет не только цветом. Под капотом скрывается современный мотор Coyote и шестиступенчатая механика. В интерьере - абсолютная белизна. Такой автомобиль не останется незамеченным. Хотите узнать, что еще в нем необычного?Читать далее
-
17.12.2025, 08:40
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD: сравнение характеристик и цен в 2025 году
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD - два ярких представителя современных маслкаров. В статье разбираются их технические особенности, динамика и стоимость. Узнайте, какой из них окажется лучшим выбором для поклонников скорости. Сравнение поможет определиться с покупкой, если вы мечтаете о настоящем драйве.Читать далее
-
09.12.2025, 17:51
Редкий Ford Mustang Boss 429 1969 года с запасным мотором выставлен за 410 тысяч долларов
Ford Mustang Boss 429 1969 года снова привлек внимание коллекционеров. Этот автомобиль не просто редкость, а настоящая икона среди маслкаров. В комплекте идет запасной двигатель, что делает лот еще более интересным. Цена в 410 тысяч долларов подогревает интерес к уникальному экземпляру. Почему этот Mustang так ценится – читайте в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
