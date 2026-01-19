Мускул-кар с характером — что скрывает обновленный дизайн?

Ford Mustang Dark Horse SC получил новый облик и стал ближе к легендарному Cobra R

Ford Mustang Dark Horse SC удивил автолюбителей свежим взглядом на классический стиль. Новый двигатель и трековые опции обещают яркие эмоции. Дизайнеры предложили альтернативный облик, вдохновленный Cobra R. Какой вариант выберут фанаты - вопрос открытый.

На рынке американских мускул-каров появился новый претендент на внимание – Ford Mustang Dark Horse SC. Эта модель стала своеобразным мостом между доступным Dark Horse и экстремальным GTD, но при этом сохранила дух настоящего «маслкара». Инженеры Ford решили не раскрывать все карты сразу, особенно когда речь заходит о цене. Однако уже сейчас ясно: стоимость новинки не соответствует заоблачным 325 тысячам долларов, как у GTD. Это, безусловно, подогревает интерес общественности.

Главная интрига - техническая начинка. Под капотом Dark Horse SC скрывается тот самый 5,2-литровый V8 с нагнетателем, что и у GTD. Мощность - значительные 815 лошадиных сил. Для сравнения, стандартный Dark Horse оснащен атмосферником на 5,0 литра и выдает 500 сил. Разница ощутимая, и это сразу выводит новинку в другую лигу. Интересно, что разработка велась параллельно с трековым GT3, поэтому многие решения перекочевали в серийную версию.

В комплектации - магниевые распорки, кованые элементы подвески, новые амортизаторы и карбон-керамические тормоза Brembo. Для тех, кто хочет выжать максимум, предусмотрен пакет Track Pack: карбоновые диски, доработанная аэродинамика и шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Этот пакет делает тяжелее машину примерно на 68 килограммов и заметно увеличивает прижимную силу на высоких скоростях. Внутри — спортивный руль, отделка из карбона и алькантары, а также дополнительные ковшеобразные кресла Recaro.

Внешне Dark Horse SC выглядит агрессивнее обычного варианта, но не так как GTD. Это логично: модель занимает промежуточную позицию. Однако не все сторонники оценили новый перед — некоторые сравнили его с Honda Accord. На этом фоне дизайнер под ником @jlord8 предложил альтернативное видение, вдохновленное культовым Cobra R. В его рендере появилась новая оптика и новая решетка радиатора, которая придала автомобилю более хищный и узнаваемый облик.

Вопрос, какой из вариантов предпочтительнее, остается открытым. С одной стороны, Ford предлагает сбалансированный и технологичный продукт, который не разорит кошелек. С другой - дизайнерские эксперименты показывают, что даже культовые модели можно переосмыслить и сделать еще ярче. В любом случае, появление Dark Horse SC - это свежий глоток воздуха для поклонников американских мускул-каров. И, возможно, повод задуматься о том, каким должен быть идеальный Мустанг в 2026 году.