3 ноября 2017, 16:52

Ford Mustang GT получил версию от Shelby

Shelby разработала трековый вариант спорткара Ford Mustang GT. Новинка получила другой силовой агрегат и более агрессивную внешность. Дебют машины прошел на выставке SEMA в Лас-Вегасе.
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Ford Mustang GT получил версию от Shelby Ford GT

Ford GT
Выпускается с 1998 г.
Отзывов: 2
Прежний 5-литровый агрегат V8 заменили 5,2-литровой «восьмеркой» от Shelby GT350. Специалисты установили на двигатель приводной нагнетатель Whipple, новый топливный насос и интеркулер. Электронный блок управления двигателем перепрограммировали. В результате «начинка» спорткара выдает внушительные 1000 «лошадей». В качестве трансмиссии задействована «механика».

Что касается внешности модели, то вариант от Shelby отличается особым кузовным обвесом, включающим другой капот, передние воздухозаборники и задний диффузор. Кроме того, суперкар получил расширенную переднюю и заднюю колею, регулируемые амортизаторы, а также тормозные механизмы Brembo.

Всего компания намерена выпускать по 50 таких спорткаров. Стоимость модели составит от 169 995 долларов, при этом еще 33 195 долларов придется выложить за базовый Mustang GT, который и будут впоследствии дорабатывать.

Дизайн и тюнинг Форд ГТ

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Ford Mustang GT получил версию от Shelby
{{model_2058}}Прежний 5-литровый агрегат V8 заменили 5,2-литровой «восьмеркой» от Shelby GT350. Специалисты установили на двигатель приводной нагнетатель Whipple, новый топливный насос и интеркулер. Электронный блок управления двигателем перепрограммировали. В результате «начинка» спорткара выдает внушительные 1000 «лошадей». В качестве трансмиссии задействована «механика».Что касается внешности модели, то вариант от Shelby отличается особым кузовным обвесом, включающим другой капот, передние воздухозаборники и задний диффузор. Кроме того, суперкар получил расширенную переднюю и заднюю колею, регулируемые амортизаторы, а также тормозные механизмы Brembo.Всего компания намерена выпускать по 50 таких спорткаров. Стоимость модели составит от 169 995 долларов, при этом еще 33 195 долларов придется выложить за базовый Mustang GT, который и будут впоследствии дорабатывать.
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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