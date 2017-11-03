3 ноября 2017, 16:52
Ford Mustang GT получил версию от Shelby
Shelby разработала трековый вариант спорткара Ford Mustang GT. Новинка получила другой силовой агрегат и более агрессивную внешность. Дебют машины прошел на выставке SEMA в Лас-Вегасе.
Что касается внешности модели, то вариант от Shelby отличается особым кузовным обвесом, включающим другой капот, передние воздухозаборники и задний диффузор. Кроме того, суперкар получил расширенную переднюю и заднюю колею, регулируемые амортизаторы, а также тормозные механизмы Brembo.
Всего компания намерена выпускать по 50 таких спорткаров. Стоимость модели составит от 169 995 долларов, при этом еще 33 195 долларов придется выложить за базовый Mustang GT, который и будут впоследствии дорабатывать.
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