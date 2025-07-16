Ford Mustang GTD Fastback: концепт мускулистого шутинг-брейка с V8

Ford Mustang GTD Fastback — это вируальный шутинг-брейк с мощным 5,2-литровым V8 на 815 л.с. и агрессивным дизайном. Цена оригинальной модели приближается к $320 000, что ставит ее в один ряд с суперкарами.

Ford остается единственным производителем маслкаров, который продолжает делать ставку на атмосферные V8. В то время как Chevrolet прекратил выпуск Camaro почти два года назад, а Dodge Charger перешел на электрификацию с опциональным шестицилиндровым мотором, Ford уверенно удерживает лидерство в сегменте с Mustang S650 — последним поколением культовой модели.

За время существования S650 было выпущено множество версий Mustang, включая совместные проекты с Shelby, а также многочисленные тюнинговые варианты от сторонних ателье. Среди них выделяется Mustang GTD — автомобиль, который привлекает внимание не столько техническими характеристиками, сколько ценником, приближающимся к отметке в $320 000 без учета дополнительных сборов.

Под капотом GTD установлен 5,2-литровый V8 Predator, развивающий 815 лошадиных сил (827 PS/608 кВт). Несмотря на внушительную мощность, расход топлива остается высоким — около 12 миль на галлон (19,6 л/100 км) в смешанном цикле и 10 миль на галлон (23,5 л/100 км) в городе. Внешне автомобиль практически не отличается от стандартного Mustang, за исключением агрессивного аэродинамического обвеса и доработок шасси. Интерьер при этом не получил эксклюзивных решений.

Фото: соцсети Jlord8

С выходом нового Ford Mustang Shelby GT500, который ожидается в следующем году, многие эксперты советуют подождать именно эту модель, поскольку она обещает стать более доступной альтернативой с отличными характеристиками. Хотя Shelby GT500 вряд ли превзойдет GTD по мощности, она может стать более разумным выбором для поклонников маслкаров.

Отдельного внимания заслуживает концепт Mustang GTD Fastback, созданный и опубликованный в соцсетях дизайнером под ником Jlord8. Этот цифровой проект представляет собой мускулистый шутинг-брейк с мощным V8 и агрессивным экстерьером. Идея хэтчбека в стиле Mustang вызывает интерес и может стать свежим взглядом на классический образ модели.

Вопрос о том, стоит ли Ford выпускать такую версию в реальности, остается открытым. Как и вопрос, готовы ли поклонники марки потратить столь внушительную сумму на спорткар Ford.

Источник: Autoevolution