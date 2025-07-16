Ford Mustang GTD Fastback: концепт мускулистого шутинг-брейка с V8
Ford остается единственным производителем маслкаров, который продолжает делать ставку на атмосферные V8. В то время как Chevrolet прекратил выпуск Camaro почти два года назад, а Dodge Charger перешел на электрификацию с опциональным шестицилиндровым мотором, Ford уверенно удерживает лидерство в сегменте с Mustang S650 — последним поколением культовой модели.
За время существования S650 было выпущено множество версий Mustang, включая совместные проекты с Shelby, а также многочисленные тюнинговые варианты от сторонних ателье. Среди них выделяется Mustang GTD — автомобиль, который привлекает внимание не столько техническими характеристиками, сколько ценником, приближающимся к отметке в $320 000 без учета дополнительных сборов.
Под капотом GTD установлен 5,2-литровый V8 Predator, развивающий 815 лошадиных сил (827 PS/608 кВт). Несмотря на внушительную мощность, расход топлива остается высоким — около 12 миль на галлон (19,6 л/100 км) в смешанном цикле и 10 миль на галлон (23,5 л/100 км) в городе. Внешне автомобиль практически не отличается от стандартного Mustang, за исключением агрессивного аэродинамического обвеса и доработок шасси. Интерьер при этом не получил эксклюзивных решений.
С выходом нового Ford Mustang Shelby GT500, который ожидается в следующем году, многие эксперты советуют подождать именно эту модель, поскольку она обещает стать более доступной альтернативой с отличными характеристиками. Хотя Shelby GT500 вряд ли превзойдет GTD по мощности, она может стать более разумным выбором для поклонников маслкаров.
Отдельного внимания заслуживает концепт Mustang GTD Fastback, созданный и опубликованный в соцсетях дизайнером под ником Jlord8. Этот цифровой проект представляет собой мускулистый шутинг-брейк с мощным V8 и агрессивным экстерьером. Идея хэтчбека в стиле Mustang вызывает интерес и может стать свежим взглядом на классический образ модели.
Вопрос о том, стоит ли Ford выпускать такую версию в реальности, остается открытым. Как и вопрос, готовы ли поклонники марки потратить столь внушительную сумму на спорткар Ford.
Источник: Autoevolution
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16.07.2025, 08:58
Aito M8: новая полностью электрическая версия к августу 2025 года
Китайский бренд Aito, принадлежащий Huawei, представил изображения полностью электрической версии флагманского кроссовера M8. Модель с запасом хода 705 км и продвинутой системой автономного вождения выйдет на рынок в августе 2025 года.Читать далее
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16.07.2025, 08:38
Новый Buick GL8 Luzun с 5C батареей — первый гибридный MPV с рекордным запасом хода
Buick представил обновленную версию GL8 Luzun с 5C литий-ионной батареей емкостью 34,8 кВт·ч. Этот гибридный минивэн стал первым в своем роде с таким типом аккумулятора, обеспечивающим 202 км чисто электрического пробега и общий запас хода до 1450 км.Читать далее
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15.07.2025, 20:50
Tesla Model Y с шестиместным салоном запущена в производство в Китае
В Китае началось производство шестиместной версии Tesla Model Y с увеличенной колесной базой. Модель ориентирована на местный рынок и обещает новые стандарты комфорта.Читать далее
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15.07.2025, 20:15
Минималистичный микро-кемпер на базе Ford Transit Custom 2015 года
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