Ford Mustang начинает 2022 год с роста цен
Фото: Ford
5-литровый V8 мощностью 450 л.с. теперь предлагается только в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Правда, доселе цена этой модификации была 52 400 евро.
Новшеством для «Мустанга» в 2022 году стало появление калифорнийского варианта Special Pack. У данной модификации немного иной экстерьер: специфическая решетка радиатора (без эмблемы с животным, но со значком GT/CS сбоку), 19-дюймовые 5-спицевые серые диски, черные боковые полосы с логотипом GT/CS.
В салоне - декоративные вставки Carbon hex, красная стежка, замшевые дверные вставки и напольные коврики GT/CS. Сиденья – с обогревом и вентиляцией. Такой пакет зарезервирован для кузовной версии «кабриолет».
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