Ford Mustang получит новую выхлопную систему «Хороший сосед»
|Ford Mustang 4.6 i V8 GT AT
|4.6 л, 304 л.с
|АКПП
|4765 x 1875 x 1385 мм
|Задний
|Бензин АИ-92
|Все характеристики
Новая выхлопная система позволит снизить шум и сделает легендарный автомобиль максимально тихим. Инженеры компании сообщили, что такой эффект достигается благодаря использованию системы Quiet Start и специальных клапанов, расположенных в выхлопной трубе. Компания Ford дала программе снижения шума говорящее имя «Хороший сосед».
Сегодня на рынке существуют несколько автомобилей с активными выхлопными системами, диапазон звука которых выбирается владельцем. Но Ford утверждает, что их Good Neighbor Mode для «Форд Мустанг GT 2018» обладает уникальными свойствам, такими как тихий режим запуска и таймер срабатывания в определенное время в автоматическом режиме. Система работает в тандеме с клапанами двигателя, что позволить заводить авто, не разбудив соседей шумом мотора или выхлопа поздно ночью.
Ford Mustang поступит в продажу в октябре 2018 года. Цены варьируются от 35 995 до 38 890 долларов.
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