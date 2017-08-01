1 августа 2017, 16:10

Ford Mustang получит новую выхлопную систему «Хороший сосед»

Компания Ford озвучила свои планы по оснащению автомобиля Mustang GT новой выхлопной системой к 2018 году. Нововведение позволит сделать «рычащий» автомобиль более комфортным как для водителей, так и для окружающих.
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Ford Mustang 4.6 i V8 GT AT
4.6 л, 304 л.с
АКПП
4765 x 1875 x 1385 мм
Задний
Бензин АИ-92
Все характеристики
Оборотистый «мотор» V8 известен не только благодаря своей производительности, но и из-за нешуточного звукового сопровождения. Шум от 8 цилиндров достигает 80 децибел, что у многих водителей вызывает дискомфорт. Автопроизводитель взялся за решение этой проблемы.

Новая выхлопная система позволит снизить шум и сделает легендарный автомобиль максимально тихим. Инженеры компании сообщили, что такой эффект достигается благодаря использованию системы Quiet Start и специальных клапанов, расположенных в выхлопной трубе. Компания Ford дала программе снижения шума говорящее имя «Хороший сосед».

Сегодня на рынке существуют несколько автомобилей с активными выхлопными системами, диапазон звука которых выбирается владельцем. Но Ford утверждает, что их Good Neighbor Mode для «Форд Мустанг GT 2018» обладает уникальными свойствам, такими как тихий режим запуска и таймер срабатывания в определенное время в автоматическом режиме. Система работает в тандеме с клапанами двигателя, что позволить заводить авто, не разбудив соседей шумом мотора или выхлопа поздно ночью.

Ford Mustang поступит в продажу в октябре 2018 года. Цены варьируются от 35 995 до 38 890 долларов.

Дизайн и тюнинг Форд Мустанг

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Отзывы по теме
Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Американский тюнер сделал Mustang GT более агрессивным
Моя мечта!! Ford Mustang!!
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
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Ford Mustang получит новую выхлопную систему «Хороший сосед»
{{params_13763}}Оборотистый «мотор» V8 известен не только благодаря своей производительности, но и из-за нешуточного звукового сопровождения. Шум от 8 цилиндров достигает 80 децибел, что у многих водителей вызывает дискомфорт. Автопроизводитель взялся за решение этой проблемы.Новая выхлопная система позволит снизить шум и сделает легендарный автомобиль максимально тихим. Инженеры компании сообщили, что такой эффект достигается благодаря использованию системы Quiet Start и специальных клапанов, расположенных в выхлопной трубе. Компания Ford дала программе снижения шума говорящее имя «Хороший сосед».Сегодня на рынке существуют несколько автомобилей с активными выхлопными системами, диапазон звука которых выбирается владельцем. Но Ford утверждает, что их Good Neighbor Mode для «Форд Мустанг GT 2018» обладает уникальными свойствам, такими как тихий режим запуска и таймер срабатывания в определенное время в автоматическом режиме. Система работает в тандеме с клапанами двигателя, что позволить заводить авто, не разбудив соседей шумом мотора или выхлопа поздно ночью.Ford Mustang поступит в продажу в октябре 2018 года. Цены варьируются от 35 995 до 38 890 долларов.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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