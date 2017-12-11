Ford Mustang превратили в часы
Чтобы убедиться, что история автомобиля действительно будет отображена в создаваемых часах, создатели REC Watches восстанавливают жизненный путь каждого авто. Они общаются с предыдущими владельцами, собирают истории и фотографии из прошлой жизни машины, которые ложатся в основу видео, идущего «в комплекте» с часами.
На каждых часах указывается идентификационный номер автомобиля (VIN) и год его выпуска. Дизайн часов отражает дух спорткара и даже повторяет элементы, характерные для классического «Мустанга». Индикатор заряда батареи выглядит как указатель уровня топлива, а стрелки и сам циферблат выполнены в стиле канонической приборной панели автомобиля. Однажды в Швеции часовщикам удалось найти настоящее сокровище — модель 1966 года цвета Raven Black (воронова крыла). Она легла в основу лимитированной коллекции P51-04, в которую вошло 250 часов.
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