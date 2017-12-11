11 декабря 2017, 15:30

Ford Mustang превратили в часы

Ford нашел идеальный новогодний подарок для истинных любителей автомобилей. Часы ручной работы, собранные из деталей, ранее были частью спорткаров Mustang.
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Ford Mustang превратили в часы Ford Mustang

Ford Mustang
Выпускается с 1978 г.
Отзывов: 1
Идея превратить старые «Мустанги» в часы родилась у датчан Кристиана Мига и Джонатана Камструпа. Теперь они вместе прочесывают автосвалки по всему миру в поисках автомобилей, из которых можно сделать уникальные часы стоимостью от 1 495 долларов.

Чтобы убедиться, что история автомобиля действительно будет отображена в создаваемых часах, создатели REC Watches восстанавливают жизненный путь каждого авто. Они общаются с предыдущими владельцами, собирают истории и фотографии из прошлой жизни машины, которые ложатся в основу видео, идущего «в комплекте» с часами.  

На каждых часах указывается идентификационный номер автомобиля (VIN) и год его выпуска. Дизайн часов отражает дух спорткара и даже повторяет элементы, характерные для классического «Мустанга». Индикатор заряда батареи выглядит как указатель уровня топлива, а стрелки и сам циферблат выполнены в стиле канонической приборной панели автомобиля. Однажды в Швеции часовщикам удалось найти настоящее сокровище — модель 1966 года цвета Raven Black (воронова крыла). Она легла в основу лимитированной коллекции P51-04, в которую вошло 250 часов.

Дизайн и тюнинг Форд Мустанг

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Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Американский тюнер сделал Mustang GT более агрессивным
Моя мечта!! Ford Mustang!!
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
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Ford Mustang превратили в часы
{{model_2060}}Идея превратить старые «Мустанги» в часы родилась у датчан Кристиана Мига и Джонатана Камструпа. Теперь они вместе прочесывают автосвалки по всему миру в поисках автомобилей, из которых можно сделать уникальные часы стоимостью от 1 495 долларов.Чтобы убедиться, что история автомобиля действительно будет отображена в создаваемых часах, создатели REC Watches восстанавливают жизненный путь каждого авто. Они общаются с предыдущими владельцами, собирают истории и фотографии из прошлой жизни машины, которые ложатся в основу видео, идущего «в комплекте» с часами.  На каждых часах указывается идентификационный номер автомобиля (VIN) и год его выпуска. Дизайн часов отражает дух спорткара и даже повторяет элементы, характерные для классического «Мустанга». Индикатор заряда батареи выглядит как указатель уровня топлива, а стрелки и сам циферблат выполнены в стиле канонической приборной панели автомобиля. Однажды в Швеции часовщикам удалось найти настоящее сокровище — модель 1966 года цвета Raven Black (воронова крыла). Она легла в основу лимитированной коллекции P51-04, в которую вошло 250 часов.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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