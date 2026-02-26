Абонемент на багажник: новая реальность авторынка или маркетинговый перебор — зачем Ford начал брать деньги за доступ к багажнику

26 февраля 2026, 14:52
Ford начал брать деньги за доступ к переднему багажнику Mustang Mach-E
Ford внедрил необычную платную функцию для владельцев Mustang Mach-E. Теперь за использование переднего багажника придется заплатить отдельно. Почему автопроизводители идут на такие шаги и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.
Российских автолюбителей ждет новый поворот в политике мировых автобрендов: Ford официально ввел плату за доступ к переднему багажнику в электрическом кроссовере Mustang Mach-E. Теперь, чтобы воспользоваться этим отсеком, владельцам придется заплатить 495 долларов — это примерно 38 тысяч рублей по текущему курсу. Подобная мера может стать тревожным сигналом для всех, кто следит за тенденциями в мировой автоиндустрии и не хочет столкнуться с неожиданными дополнительными расходами после покупки машины.
Опция, получившая название frunk (сокращение от английского front trunk — передний багажник), появилась в конфигураторе Mustang Mach-E в разделе «Внешние функции». Наряду с привычными аксессуарами вроде брызговиков и защитных накладок, именно frunk вызвал бурную реакцию среди автомобилистов. Дело в том, что этот отсек физически присутствует в каждом автомобиле, однако воспользоваться им можно только после оплаты. По сути, речь идет о своеобразной подписке на функцию, которая уже есть в машине, но заблокирована до внесения дополнительной суммы.
Как отмечают эксперты, подобная практика становится все более распространенной среди автопроизводителей. Еще в 2022 году BMW предложила своим клиентам платить за активацию подогрева сидений, а теперь Ford пошел еще дальше, монетизируя даже такие базовые элементы, как багажник. Это вызывает вопросы у покупателей: не приведет ли новый подход к тому, что в будущем придется платить отдельно за каждую мелочь?
Интересно, что подобные решения появляются на фоне растущей конкуренции среди производителей электромобилей и гибридов. Например, недавно на российском рынке был анонсирован новый гибридный кроссовер GAC S7, который обещает впечатляющий запас хода и современные технологии. Подробнее о том, как этот автомобиль может изменить расстановку сил в сегменте крупных внедорожников, можно узнать в соответствующем материале о запуске GAC S7 в России .
Возвращаясь к Форду, стоит сказать, что подобные платные опции могут стать новым стандартом для всей территории. Если раньше покупатель рассчитывал получить полный набор функций сразу после приобретения автомобиля, то теперь даже базовые возможности могут быть заблокированы до момента оплаты. Это меняет саму философию владения машиной и задуматься о том, как будут выглядеть автомобили будущего - возможно, с еще большим количеством платных функций и сервисов.
По информации «Российской газеты», решение Форда уже вызвало волну обсуждений среди экспертов и простых водителей. Многие считают, что подобные шаги могут отрицательно сказаться на лояльности клиентов и привести к пересмотру подходов к покупке новых автомобилей. Тем не менее, автопроизводители продолжают экспериментировать с новыми бизнес-моделями, и, судя по всему, тенденция к платным опциям только набирает обороты.
