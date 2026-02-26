Абонемент на багажник: новая реальность авторынка или маркетинговый перебор — зачем Ford начал брать деньги за доступ к багажнику

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 февраля 2026, 14:52

Ford начал брать деньги за доступ к переднему багажнику Mustang Mach-E

Ford начал брать деньги за доступ к переднему багажнику Mustang Mach-E

Абонемент на багажник: новая реальность авторынка или маркетинговый перебор — зачем Ford начал брать деньги за доступ к багажнику

Ford начал брать деньги за доступ к переднему багажнику Mustang Mach-E

Ford внедрил необычную платную функцию для владельцев Mustang Mach-E. Теперь за использование переднего багажника придется заплатить отдельно. Почему автопроизводители идут на такие шаги и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Ford внедрил необычную платную функцию для владельцев Mustang Mach-E. Теперь за использование переднего багажника придется заплатить отдельно. Почему автопроизводители идут на такие шаги и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Российских автолюбителей ждет новый поворот в политике мировых автобрендов: Ford официально ввел плату за доступ к переднему багажнику в электрическом кроссовере Mustang Mach-E. Теперь, чтобы воспользоваться этим отсеком, владельцам придется заплатить 495 долларов — это примерно 38 тысяч рублей по текущему курсу. Подобная мера может стать тревожным сигналом для всех, кто следит за тенденциями в мировой автоиндустрии и не хочет столкнуться с неожиданными дополнительными расходами после покупки машины.

Опция, получившая название frunk (сокращение от английского front trunk — передний багажник), появилась в конфигураторе Mustang Mach-E в разделе «Внешние функции». Наряду с привычными аксессуарами вроде брызговиков и защитных накладок, именно frunk вызвал бурную реакцию среди автомобилистов. Дело в том, что этот отсек физически присутствует в каждом автомобиле, однако воспользоваться им можно только после оплаты. По сути, речь идет о своеобразной подписке на функцию, которая уже есть в машине, но заблокирована до внесения дополнительной суммы.

Как отмечают эксперты, подобная практика становится все более распространенной среди автопроизводителей. Еще в 2022 году BMW предложила своим клиентам платить за активацию подогрева сидений, а теперь Ford пошел еще дальше, монетизируя даже такие базовые элементы, как багажник. Это вызывает вопросы у покупателей: не приведет ли новый подход к тому, что в будущем придется платить отдельно за каждую мелочь?

Интересно, что подобные решения появляются на фоне растущей конкуренции среди производителей электромобилей и гибридов. Например, недавно на российском рынке был анонсирован новый гибридный кроссовер GAC S7, который обещает впечатляющий запас хода и современные технологии. Подробнее о том, как этот автомобиль может изменить расстановку сил в сегменте крупных внедорожников, можно узнать в соответствующем материале о запуске GAC S7 в России .

Возвращаясь к Форду, стоит сказать, что подобные платные опции могут стать новым стандартом для всей территории. Если раньше покупатель рассчитывал получить полный набор функций сразу после приобретения автомобиля, то теперь даже базовые возможности могут быть заблокированы до момента оплаты. Это меняет саму философию владения машиной и задуматься о том, как будут выглядеть автомобили будущего - возможно, с еще большим количеством платных функций и сервисов.

По информации «Российской газеты», решение Форда уже вызвало волну обсуждений среди экспертов и простых водителей. Многие считают, что подобные шаги могут отрицательно сказаться на лояльности клиентов и привести к пересмотру подходов к покупке новых автомобилей. Тем не менее, автопроизводители продолжают экспериментировать с новыми бизнес-моделями, и, судя по всему, тенденция к платным опциям только набирает обороты.

Упомянутые модели: Ford Mustang
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Брянск Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться