Теперь купить подержанный Ford можно прямо на Amazon – новый опыт для автолюбителей

18 ноября 2025, 09:13
Ford начал продавать сертифицированные автомобили с пробегом через Amazon в США
Ford и Amazon запустили уникальный сервис для покупки авто. Теперь сертифицированные машины с пробегом доступны онлайн. Покупатели могут выбрать, оформить кредит и купить авто не выходя из дома. Программа стартовала в трех городах США. Как это работает и что ждет рынок – читайте далее.
Американский автогигант Ford сделал неожиданный шаг, открыв для покупателей возможность приобрести сертифицированные автомобили с пробегом через платформу Amazon. Теперь жители Лос-Анджелеса, Ситлы и Далласы могут выбрать понравившийся автомобиль и оформить покупку, не покидая сайт крупнейшего онлайн-ритейлера.
Новая программа, стартовавшая на этой неделе, стала одной из самых перспективных инициатив в области предпринимательского традиционного автопрома и цифровых сервисов. Ford Blue Advantage — так называется система сертификации подержанных автомобилей бренда — теперь доступна в разделе Amazon Autos. Покупатели могут не только ознакомиться с ассортиментом, но и получить всю необходимую информацию о техническом состоянии, истории обслуживания и комплектации каждого автомобиля.
Процесс покупки максимально упрощен: достаточно выбрать подходящую модель, ознакомиться с условиями, оформить кредит онлайн. После выполнения всех формальностей автомобиль можно забрать у официального дилера или заказать доставку на дом. Такой подход позволяет экономить время и не расходовать средства на нужды автосалонов, что особенно актуально для занятых жителей мегаполисов.
Как отмечают эксперты, сотрудничество Ford и Amazon может изменить привычный формат продаж автомобилей. Онлайн-платформа предлагает прозрачные условия, подробные отчеты о состоянии техники и удобные инструменты для сравнения вариантов. Для покупателей это означает большую уверенность и меньший риск при выборе подержанного авто.
Пока программа работает только в трех городах, но в случае успеха она может распространиться и на другие регионы США. Подобный опыт может стать возможным для других автопроизводителей, которые ищут новые пути взаимодействия с клиентами в эпоху цифровизации. По информации autoevolution, это один из самых масштабных проектов по продаже автомобилей через интернет среди ведущих мировых брендов.
