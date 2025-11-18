Теперь купить подержанный Ford можно прямо на Amazon – новый опыт для автолюбителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 ноября 2025, 09:13

Ford начал продавать сертифицированные автомобили с пробегом через Amazon в США

Ford начал продавать сертифицированные автомобили с пробегом через Amazon в США

Теперь купить подержанный Ford можно прямо на Amazon – новый опыт для автолюбителей

Ford начал продавать сертифицированные автомобили с пробегом через Amazon в США

Ford и Amazon запустили уникальный сервис для покупки авто. Теперь сертифицированные машины с пробегом доступны онлайн. Покупатели могут выбрать, оформить кредит и купить авто не выходя из дома. Программа стартовала в трех городах США. Как это работает и что ждет рынок – читайте далее.

Ford и Amazon запустили уникальный сервис для покупки авто. Теперь сертифицированные машины с пробегом доступны онлайн. Покупатели могут выбрать, оформить кредит и купить авто не выходя из дома. Программа стартовала в трех городах США. Как это работает и что ждет рынок – читайте далее.

Американский автогигант Ford сделал неожиданный шаг, открыв для покупателей возможность приобрести сертифицированные автомобили с пробегом через платформу Amazon. Теперь жители Лос-Анджелеса, Ситлы и Далласы могут выбрать понравившийся автомобиль и оформить покупку, не покидая сайт крупнейшего онлайн-ритейлера.

Новая программа, стартовавшая на этой неделе, стала одной из самых перспективных инициатив в области предпринимательского традиционного автопрома и цифровых сервисов. Ford Blue Advantage — так называется система сертификации подержанных автомобилей бренда — теперь доступна в разделе Amazon Autos. Покупатели могут не только ознакомиться с ассортиментом, но и получить всю необходимую информацию о техническом состоянии, истории обслуживания и комплектации каждого автомобиля.

Процесс покупки максимально упрощен: достаточно выбрать подходящую модель, ознакомиться с условиями, оформить кредит онлайн. После выполнения всех формальностей автомобиль можно забрать у официального дилера или заказать доставку на дом. Такой подход позволяет экономить время и не расходовать средства на нужды автосалонов, что особенно актуально для занятых жителей мегаполисов.

Как отмечают эксперты, сотрудничество Ford и Amazon может изменить привычный формат продаж автомобилей. Онлайн-платформа предлагает прозрачные условия, подробные отчеты о состоянии техники и удобные инструменты для сравнения вариантов. Для покупателей это означает большую уверенность и меньший риск при выборе подержанного авто.

Пока программа работает только в трех городах, но в случае успеха она может распространиться и на другие регионы США. Подобный опыт может стать возможным для других автопроизводителей, которые ищут новые пути взаимодействия с клиентами в эпоху цифровизации. По информации autoevolution, это один из самых масштабных проектов по продаже автомобилей через интернет среди ведущих мировых брендов.

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Набережные Челны Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться