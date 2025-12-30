Американский автогигант подал заявки на регистрацию бренда — что это значит для рынка

30 декабря 2025, 10:09
Ford намерен вернуть свои товарные знаки в России для запчастей и сервисов
Ford сделал неожиданный шаг на российском рынке. Компания подала заявки на регистрацию своих знаков. Это может повлиять на рынок запчастей и сервисных услуг. Рассказываем первые подробности.
Американский автопроизводитель Ford, который несколько лет назад свернул свою деятельность в России, вновь напомнил о себе. Как сообщает Российская Газета, компания направила в Роспатент документы на регистрацию двух товарных знаков - на русском и английском языках. Эти заявки поступили в декабре 2025 года и касаются использования бренда для продажи автозапчастей, программного обеспечения, а также электронных компонентов для транспортных средств.
Если регистрация пройдет успешно, Ford сможет официально предлагать на российском рынке не только комплектующие, но и услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Это может стать важным событием для владельцев машин этой марки, которые в последние годы сталкивались с трудностями при поиске оригинальных деталей и квалифицированного сервиса.
Напомним, что Ford завершил производство автомобилей в России еще в 2019 году. Позднее, в октябре 2022 года, компания полностью вышла из совместного предприятия с группой «Соллерс», продав свою долю в размере 49%. После этого российская сторона получила полный контроль над автосборочными и моторными заводами в Елабуге и Набережных Челнах.
Однако Ford сохранил за собой право обратного выкупа этих активов в течение пяти лет. Это условие оставило определенную интригу относительно дальнейших планов компании на российском рынке. Теперь, с подачей заявок на товарные знаки, интерес к будущему бренда в России только усиливается.
Пока неизвестно, планирует ли Ford возвращаться к производству автомобилей в России или ограничится только поставками запчастей и сервисом. Тем не менее, этот шаг может стать сигналом для других иностранных автопроизводителей, которые ранее покинули страну. Российский рынок остается привлекательным для крупных игроков, несмотря на все сложности последних лет.
