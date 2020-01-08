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8 января 2020, 10:07

Ford нанял на работу роботов-курьеров

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Фото: Ford
На работу в компанию Ford прислали двух первых человекоподобных роботов Digit от Agility Robotics. Этих «терминаторов» планируют задействовать в службе доставки или для работы на складе.
Ford нанял на работу роботов курьеров

Фото: Ford

Ford нанял на работу роботов курьеров

Фото: Ford

Ford нанял на работу роботов курьеров

Фото: Ford

Ford нанял на работу роботов курьеров

Фото: Ford

Ford нанял на работу роботов курьеров

Фото: Ford

Ford нанял на работу роботов курьеров
Ford нанял на работу роботов курьеров
Ford нанял на работу роботов курьеров
Ford нанял на работу роботов курьеров
Ford нанял на работу роботов курьеров
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В будущем роботы Digit станут новым звеном в логистической системе различных компаний и сервисов доставки. Они могут перемещать посылки по территории склада, решая проблему первой или последней мили. Роботы будут взаимодействовать с фургонами Ford и получать информацию о маршруте и клиенте из облачных сервисов. Например, в курьерской службе, робот Digit сможет доставлять заказы клиентам с учетом их пожеланий по месту и времени, а также забирать посылки и грузить их в автомобили Ford.

По словам технического директора Ford Кена Вашингтона, стремительное развитие розничной торговли через интернет побуждает предлагать корпоративным клиентам более гибкие инструменты для доставки товаров. Роботы Digit помогут им построить более сильный бизнес, сделав доставку более эффективной и доступной для конечных покупателей. 

Сотрудничество Ford и Agility Robotics началось еще в прошлом году. В мае был представлен первый прототип Digit. Сейчас робота существенно улучшили. Он получил более «продвинутые» ноги, может балансировать на одной ноге и преодолевать препятствия. Новые датчики позволяют ему адекватно распознавать окружающие объекты и сопоставлять их с картой местности.

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Ольга
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у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
MichaMeL
Форум Ford Galaxy
Цитата:| Кому: Andrey я забиваю их салидолом, больше вариантов нет
я
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Ford нанял на работу роботов-курьеров
{{material_128064}}В будущем роботы Digit станут новым звеном в логистической системе различных компаний и сервисов доставки. Они могут перемещать посылки по территории склада, решая проблему первой или последней мили. Роботы будут взаимодействовать с фургонами Ford и получать информацию о маршруте и клиенте из облачных сервисов. Например, в курьерской службе, робот Digit сможет доставлять заказы клиентам с учетом их пожеланий по месту и времени, а также забирать посылки и грузить их в автомобили Ford.По словам технического директора Ford Кена Вашингтона, стремительное развитие розничной торговли через интернет побуждает предлагать корпоративным клиентам более гибкие инструменты для доставки товаров. Роботы Digit помогут им построить более сильный бизнес, сделав доставку более эффективной и доступной для конечных покупателей. Сотрудничество Ford и Agility Robotics началось еще в прошлом году. В мае был представлен первый прототип Digit. Сейчас робота существенно улучшили. Он получил более «продвинутые» ноги, может балансировать на одной ноге и преодолевать препятствия. Новые датчики позволяют ему адекватно распознавать окружающие объекты и сопоставлять их с картой местности.
2020-01-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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