8 января 2020, 10:07
Ford нанял на работу роботов-курьеров
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Фото: Ford
На работу в компанию Ford прислали двух первых человекоподобных роботов Digit от Agility Robotics. Этих «терминаторов» планируют задействовать в службе доставки или для работы на складе.
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
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По словам технического директора Ford Кена Вашингтона, стремительное развитие розничной торговли через интернет побуждает предлагать корпоративным клиентам более гибкие инструменты для доставки товаров. Роботы Digit помогут им построить более сильный бизнес, сделав доставку более эффективной и доступной для конечных покупателей.
Сотрудничество Ford и Agility Robotics началось еще в прошлом году. В мае был представлен первый прототип Digit. Сейчас робота существенно улучшили. Он получил более «продвинутые» ноги, может балансировать на одной ноге и преодолевать препятствия. Новые датчики позволяют ему адекватно распознавать окружающие объекты и сопоставлять их с картой местности.
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у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
Цитата:| Кому: Andrey я забиваю их салидолом, больше вариантов нет
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