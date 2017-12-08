8 декабря 2017, 12:27

Ford нашел способ повысить концентрацию у водителей

Ford совместно с учеными-нейробиологами изучил мозговую активность профессиональных автогонщиков с помощью электроэнцефалографии. Во время гонок мозг п автоспортсмена работает в состоянии предельной концентрации, на 40% эффективнее игнорируя отвлекающие факторы.
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  Ford нашел способ повысить концентрацию у водителей Ford Ford нашел способ повысить концентрацию у водителей
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Исследование, инициированное Ford, помогло выяснить, что простые упражнения для тренировки мозга способны помочь каждому достичь своего максимума как на треке, так и в повседневной жизни. В частности, речь идет об упражнениях для дыхания, медитации, а также технологии визуализации, которая использует ключевые слова для описания предстоящей задачи. Все это помогло обычным водителям улучшить внимание и результаты на целых 50%.

В продолжение исследования Ford приступил к разработке специального гоночного шлема для своих автоспортсменов. Оснащенный прибором для снятия электроэнцефалограммы шлем будет передавать данные об активности мозга гонщика во время состязания наравне с другими данными телеметрии.

Производитель уже следит в режиме реального времени за пульсом и водным балансом в организме гонщиков, но понимание психического состояния гонщика на трассе и принятие решений на основе полученных знаний поможет достичь новых рубежей в автоспорте.

АвтоМудрость Форд

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Ford нашел способ повысить концентрацию у водителей
{{material_121801}} Исследование, инициированное Ford, помогло выяснить, что простые упражнения для тренировки мозга способны помочь каждому достичь своего максимума как на треке, так и в повседневной жизни. В частности, речь идет об упражнениях для дыхания, медитации, а также технологии визуализации, которая использует ключевые слова для описания предстоящей задачи. Все это помогло обычным водителям улучшить внимание и результаты на целых 50%.В продолжение исследования Ford приступил к разработке специального гоночного шлема для своих автоспортсменов. Оснащенный прибором для снятия электроэнцефалограммы шлем будет передавать данные об активности мозга гонщика во время состязания наравне с другими данными телеметрии. Производитель уже следит в режиме реального времени за пульсом и водным балансом в организме гонщиков, но понимание психического состояния гонщика на трассе и принятие решений на основе полученных знаний поможет достичь новых рубежей в автоспорте.
2017-12-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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