25 июля 2017, 09:05
Ford назначил нового директора по дизайну в Европе
Ford объявляет о назначении Амко Линартса новым директором по дизайну европейского подразделения. В этой должности он будет отвечать за исполнение экстерьера и интерьера автомобилей, разрабатываемых в Европе.
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До вступления в новую должность Амко Линартс занимал пост глобального директора по дизайну интерьеров автомобилей Ford и Lincoln. К американскому бренду он присоединился в 2012 году. Непосредственным руководителем Линартса станет Морей Каллум, вице-президент по дизайну Ford Motor Company.
Также вводится новая структура подразделения дизайна: теперь она будет состоять из небольших групп, каждая из которых занимается собственным сегментом автомобилей. Одна группа будет отвечать за дизайн модели на всех этапах разработки – от создания первых концепций до их воплощения в серийном автомобиле. Это поможет поддерживать единый стиль в дизайне каждого семейства машин.
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