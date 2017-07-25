25 июля 2017, 09:05

Ford назначил нового директора по дизайну в Европе

Ford объявляет о назначении Амко Линартса новым директором по дизайну европейского подразделения. В этой должности он будет отвечать за исполнение экстерьера и интерьера автомобилей, разрабатываемых в Европе.
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  Ford назначил нового директора по дизайну в Европе Ford Ford назначил нового директора по дизайну в Европе
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Линартс возглавит команду из более чем 275 сотрудников в дизайн-студиях Ford в Меркенихе (Германия) и в техническом центре компании в Дантоне (Эссекс, Великобритания). Дизайн-студия в Меркенихе недавно стала объектом инвестиционной программы стоимостью 13 млн евро, которая предусматривает обновление цехов проектирования и моделирования из глины, а также установку новейшего оборудования для 3D-фрезеровки стоимостью 3,5 млн евро.

До вступления в новую должность Амко Линартс занимал пост глобального директора по дизайну интерьеров автомобилей Ford и Lincoln. К американскому бренду он присоединился в 2012 году. Непосредственным руководителем Линартса станет Морей Каллум, вице-президент по дизайну Ford Motor Company.

Также вводится новая структура подразделения дизайна: теперь она будет состоять из небольших групп, каждая из которых занимается собственным сегментом автомобилей. Одна группа будет отвечать за дизайн модели на всех этапах разработки – от создания первых концепций до их воплощения в серийном автомобиле. Это поможет поддерживать единый стиль в дизайне каждого семейства машин.

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Ford назначил нового директора по дизайну в Европе
{{material_119966}}Линартс возглавит команду из более чем 275 сотрудников в дизайн-студиях Ford в Меркенихе (Германия) и в техническом центре компании в Дантоне (Эссекс, Великобритания). Дизайн-студия в Меркенихе недавно стала объектом инвестиционной программы стоимостью 13 млн евро, которая предусматривает обновление цехов проектирования и моделирования из глины, а также установку новейшего оборудования для 3D-фрезеровки стоимостью 3,5 млн евро.До вступления в новую должность Амко Линартс занимал пост глобального директора по дизайну интерьеров автомобилей Ford и Lincoln. К американскому бренду он присоединился в 2012 году. Непосредственным руководителем Линартса станет Морей Каллум, вице-президент по дизайну Ford Motor Company.Также вводится новая структура подразделения дизайна: теперь она будет состоять из небольших групп, каждая из которых занимается собственным сегментом автомобилей. Одна группа будет отвечать за дизайн модели на всех этапах разработки – от создания первых концепций до их воплощения в серийном автомобиле. Это поможет поддерживать единый стиль в дизайне каждого семейства машин.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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