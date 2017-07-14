14 июля 2017, 17:17
Ford назвал приблизительную дату начала продаж фургона Transit Custom
Автомобильная компания Ford провела презентацию нового фургона Transit Custom. По прогнозам производителя автомобиль пойдет в серийное производство к концу нынешнего года. После этого модель появится и на российском рынке. Первые партии новых автомобилей появятся у официальных представителей в первые месяцы 2018 года.
Ранее мы писали
По итогам прошлого месяца российские дилеры Ford сумели продать 726 автомобилей Transit, что на 68% больше ...Читать далее
Также будущие владельцы смогут выбрать и высоту авто. На выбор представлены машины массой от 2,6 до 3,4 тонны, полезная нагрузка которых составит 1 450 кг.
Создатели учли и необходимый комфорт в новой модели. В фургоне установлен 8-дюймовый цветной сенсорный экран и мультимедийный центр SYNC 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Безопасность пассажиров обеспечена ограничителем скорости, функцией распознавания дорожных знаков, системой отслеживания слепых зон, распознаванием пешеходов, адаптивный круиз-контролем и другими функциями.
Компания пока не озвучила стоимость фургона.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Transit 2.2 МТ
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2015
|Кузов
|фургон
|Количество дверей/мест
|5/3
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|125
|Объем двигателя
|2198
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.3
|Загородный цикл
|5.9
|Смешанный цикл
|6.4
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
Читайте по теме
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
19.05.2017, 07:00
Автомобили Ford увидят все выбоины на вашем пути
10.03.2017, 13:07
ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин по версии Ford
23.02.2017, 09:25
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Читайте по теме
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
19.05.2017, 07:00
Автомобили Ford увидят все выбоины на вашем пути
10.03.2017, 13:07
ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин по версии Ford
23.02.2017, 09:25
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
МАСЛО В ТОСОЛЕ
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
| Здравствуйте помогите пожалуйста акум скинул и кода нет на форд транзит магнитола 6000CD серийный номер v072224 заранее спасибо пишите на почту rod_ser@mail.ru помогу!
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное