14 июля 2017, 17:17

Ford назвал приблизительную дату начала продаж фургона Transit Custom

Автомобильная компания Ford провела презентацию нового фургона Transit Custom. По прогнозам производителя автомобиль пойдет в серийное производство к концу нынешнего года. После этого модель появится и на российском рынке. Первые партии новых автомобилей появятся у официальных представителей в первые месяцы 2018 года.
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Разработчики снабдили Ford Transit 2-литровым дизельным двигателем, который будет предлагаться покупателям в разных вариациях - 105, 130 и 170 л.с. В состав трансмиссии входит 6-скоростная автоматическая коробка передач SelectShift и задняя пневматическая подвеска.

Также будущие владельцы смогут выбрать и высоту авто. На выбор представлены машины массой от 2,6 до 3,4 тонны, полезная нагрузка которых составит 1 450 кг.

Создатели учли и необходимый комфорт в новой модели. В фургоне установлен 8-дюймовый цветной сенсорный экран и мультимедийный центр SYNC 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Безопасность пассажиров обеспечена ограничителем скорости, функцией распознавания дорожных знаков, системой отслеживания слепых зон, распознаванием пешеходов, адаптивный круиз-контролем и другими функциями.

Компания пока не озвучила стоимость фургона.

Комплектации и технические характеристики

Ford Transit 2.2 МТ
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2015
Кузовфургон
Количество дверей/мест5/3
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя2198
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.3
Загородный цикл5.9
Смешанный цикл6.4
ТопливоДТ
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Форум Ford Transit
МАСЛО В ТОСОЛЕ
АНАТОЛИЙ
Солярка попадает в картер Форд транзит 2,5 1994
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
иванн20
Раскодировать Ford cd 6000 V040611
| Здравствуйте помогите пожалуйста акум скинул и кода нет на форд транзит магнитола 6000CD серийный номер v072224 заранее спасибо пишите на почту rod_ser@mail.ru помогу!
rod_ser
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Ford назвал приблизительную дату начала продаж фургона Transit Custom
{{material_119985}}Разработчики снабдили Ford Transit 2-литровым дизельным двигателем, который будет предлагаться покупателям в разных вариациях - 105, 130 и 170 л.с. В состав трансмиссии входит 6-скоростная автоматическая коробка передач SelectShift и задняя пневматическая подвеска.Также будущие владельцы смогут выбрать и высоту авто. На выбор представлены машины массой от 2,6 до 3,4 тонны, полезная нагрузка которых составит 1 450 кг.Создатели учли и необходимый комфорт в новой модели. В фургоне установлен 8-дюймовый цветной сенсорный экран и мультимедийный центр SYNC 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Безопасность пассажиров обеспечена ограничителем скорости, функцией распознавания дорожных знаков, системой отслеживания слепых зон, распознаванием пешеходов, адаптивный круиз-контролем и другими функциями.Компания пока не озвучила стоимость фургона.
2017-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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