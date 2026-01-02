Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

2 января 2026, 06:12

Ford не справляется с ажиотажем: производство Mustang GTD не поспевает за спросом

Почему дорогой Mustang разлетается быстрее, чем горячие пирожки – феномен на рынке

Mustang GTD вызвал бурю эмоций у поклонников. Цена в десять раз выше обычной версии. Но очередь только растет. Ford не успевает выпускать машины. Спрос оказался неожиданно высоким. Что происходит с легендарным маслкаром?

Когда Ford представил Mustang GTD, поклонники марки были в шоке: цена оказалась в разы выше привычной для этого маслкара. Многие не верили, что кто-то вообще захочет платить такие деньги за Mustang, пусть даже и в эксклюзивном исполнении. Но реальность оказалась куда интереснее - спрос на GTD настолько высок, что заводы Ford просто не успевают собирать машины для всех желающих.

Подобного ажиотажа вокруг дорогой версии Mustang не было никогда. Базовая модель с мотором 2.3 EcoBoost стоит чуть больше 32 тысяч долларов - это классика для тех, кто хочет драйва за разумные деньги. Но GTD - совсем другая история. Его цена превышает базовую версию более чем в десять раз, и все равно очередь на покупку растет с каждым днем.

В чем секрет такого успеха? Во-первых, GTD - это не просто очередной Mustang. Это автомобиль, в котором инженеры Ford реализовали все свои самые смелые идеи. Мощность, управляемость, технологии - все на высшем уровне. Машина создана для тех, кто хочет получить максимум эмоций за рулем и готов платить за это по-настоящему большие деньги.

GTD не похож ни на один другой Mustang. Даже если сравнивать с Shelby GT500, разница ощущается сразу. GTD - это не просто быстрый автомобиль, это настоящий трековый монстр, который при этом можно использовать каждый день.

Ford, похоже, сам не ожидал такого наплыва заказов. Производственные мощности компании сейчас работают на пределе, но этого все равно недостаточно. Некоторые дилеры уже начали формировать листы ожидания на год вперед, а перекупщики пытаются заработать на дефиците, предлагая GTD по еще более высоким ценам.

Интересно, что на фоне этого ажиотажа продажи обычных Mustang тоже подросли. Люди, которые не могут позволить себе GTD, все равно хотят прикоснуться к легенде и выбирают более доступные версии. Это классический пример того, как эксклюзивная модель подогревает интерес ко всему бренду.

Ford сейчас лихорадочно ищет способы увеличить выпуск GTD, чтобы не упустить волну популярности. Но даже если им удастся нарастить производство, спрос вряд ли быстро спадет. Mustang GTD уже стал культовым автомобилем, но его история только начинается.

Упомянутые модели: Ford Mustang
Упомянутые марки: Ford
