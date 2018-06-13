13 июня 2018, 09:54
Ford обновил Mustang Shelby GT350
Компания Ford представила обновленный спорткар Mustang Shelby GT350. Автомобилю улучшили динамику и управляемость, а также добавили новые варианты окраски кузова и отделки салона.
Обновленный Ford Mustang Shelby GT350 сохранил прежний восьмицилиндровый атмосферный двигатель объемом 5,2 литра с отсечкой на 8 250 об/мин, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» и развивает 533 лошадиные силы и 582 Нм крутящего момента. Основные изменения затронули адаптивную подвеску, электроусилитель руля, систему стабилизации и тормозную систему.
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Улучшить динамику спорткара удалось за счет измененной конфигурации передних воздухозаборников и нового полноценного спойлера, к которому за доплату можно заказать щиток Gurney, увеличивающий прижимную силу. Все доработки позволили сделать машину чуть быстрее на прямых и более предсказуемой в поворотах.
Салон отделан новой замшей Miko с контрастной прострочкой, а для кузова доступны два новых оттенка: Velocity Blue и Ford Performance Blue. Кроме того, покупатели могут выбрать цвет гоночных полос из трех вариантов: Black, Oxford White или Kona Blue.
Ford Mustang Shelby GT350 будет доступен исключительно в США. Продажи стартуют в начале 2019 года. Стоимость дорестайлингового спорткара составляет минимум 57 000 долларов.
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