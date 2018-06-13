13 июня 2018, 09:54

Ford обновил Mustang Shelby GT350

Компания Ford представила обновленный спорткар Mustang Shelby GT350. Автомобилю улучшили динамику и управляемость, а также добавили новые варианты окраски кузова и отделки салона.
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  Ford обновил Mustang Shelby GT350 Ford Shelby Ford обновил Mustang Shelby GT350 Ford Shelby Ford обновил Mustang Shelby GT350 Ford Shelby Ford обновил Mustang Shelby GT350 Ford Shelby Ford обновил Mustang Shelby GT350
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Обновленный Ford Mustang Shelby GT350 сохранил прежний восьмицилиндровый атмосферный двигатель объемом 5,2 литра с отсечкой на 8 250 об/мин, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» и развивает 533 лошадиные силы и 582 Нм крутящего момента. Основные изменения затронули адаптивную подвеску, электроусилитель руля, систему стабилизации и тормозную систему.

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В перенастроенной подвеске MagneRide появились новые пружины и амортизаторы с ферромагнитной жидкостью, что сделало ее еще более жесткой. Чтобы улучшить сцепление с дорогой, спорткар получил новые разноразмерные шины Michelin Pilot Sport Cup 2 с фирменным рисунком протектора «Шелби»: 295/35 спереди и 305/35 сзади. Изменился и дизайн 19-дюймовых легкосплавных дисков. Кроме того, в ходе рестайлинга перенастроили тормоза Brembo: спереди 6-поршневые механизмы, 4-поршневые сзади. 

Улучшить динамику спорткара удалось за счет измененной конфигурации передних воздухозаборников и нового полноценного спойлера, к которому за доплату можно заказать щиток Gurney, увеличивающий прижимную силу. Все доработки позволили сделать машину чуть быстрее на прямых и более предсказуемой в поворотах.
 
Салон отделан новой замшей Miko с контрастной прострочкой, а для кузова доступны два новых оттенка: Velocity Blue и Ford Performance Blue. Кроме того, покупатели могут выбрать цвет гоночных полос из трех вариантов: Black, Oxford White или Kona Blue. 

Ford Mustang Shelby GT350 будет доступен исключительно в США. Продажи стартуют в начале 2019 года. Стоимость дорестайлингового спорткара составляет минимум 57 000 долларов.
Новинки и концепт кары Форд Шелби
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Отзыв о Ford Sierra 1989 года
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moidodbir
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Kirill
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| Кому: андрей Я так понял вариант некачественных деталей вы не рассматриваете. Хотя прям чтоб все 4 одновременно, это надо было умудрится так качественно их изготовить, чтобы они одновременно навернулись. А вы там случайно стружек от насоса не замечали? В общем еще как вариант - ставьте хороший топливный ...
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Ford обновил Mustang Shelby GT350
Обновленный Ford Mustang Shelby GT350 сохранил прежний восьмицилиндровый атмосферный двигатель объемом 5,2 литра с отсечкой на 8 250 об/мин, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» и развивает 533 лошадиные силы и 582 Нм крутящего момента. Основные изменения затронули адаптивную подвеску, электроусилитель руля, систему стабилизации и тормозную систему.{{material_121447}}В перенастроенной подвеске MagneRide появились новые пружины и амортизаторы с ферромагнитной жидкостью, что сделало ее еще более жесткой. Чтобы улучшить сцепление с дорогой, спорткар получил новые разноразмерные шины Michelin Pilot Sport Cup 2 с фирменным рисунком протектора «Шелби»: 295/35 спереди и 305/35 сзади. Изменился и дизайн 19-дюймовых легкосплавных дисков. Кроме того, в ходе рестайлинга перенастроили тормоза Brembo: спереди 6-поршневые механизмы, 4-поршневые сзади. Улучшить динамику спорткара удалось за счет измененной конфигурации передних воздухозаборников и нового полноценного спойлера, к которому за доплату можно заказать щиток Gurney, увеличивающий прижимную силу. Все доработки позволили сделать машину чуть быстрее на прямых и более предсказуемой в поворотах. Салон отделан новой замшей Miko с контрастной прострочкой, а для кузова доступны два новых оттенка: Velocity Blue и Ford Performance Blue. Кроме того, покупатели могут выбрать цвет гоночных полос из трех вариантов: Black, Oxford White или Kona Blue. Ford Mustang Shelby GT350 будет доступен исключительно в США. Продажи стартуют в начале 2019 года. Стоимость дорестайлингового спорткара составляет минимум 57 000 долларов.
2018-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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